Рубль полностью отыграл августовский санкционный "гэп" - БКС

Российская валюта в среду полностью закрыла санкционный "гэп", образовавшийся 8-го августа после того, как США анонсировали введение жестких санкций против госдолга и госбанков. Эти меры так и не были приняты, и попытка реанимировать данный законопроект в феврале также пока не получила развития. В результате инвесторы в отечественные долговые инструменты и валюту начали игнорировать санкционную угрозу, что отлично видно по динамике притоков капитала на рынок ОФЗ. Кроме того, рубль получает поддержку со стороны множества других факторов, основными из которых являются рост цен на нефть и высокий аппетит к риску на EM. Вчера две эти тенденции получили сильную поддержку со стороны ФРС. Американский регулятор продемонстрировал крайне мягкую риторику на прошедшем вчера заседании, что стало некоторой неожиданностью даже для оптимистов. ФРС не будет повышать ставки в 2019 г. и завершит только недавно стартовавшее сокращение своего баланса к сентябрю. Рисковые активы развивающихся рынок и сырье отреагировали уверенным ростом. Рубль уже привычно оказался в группе лидеров. Пара USD/RUB пробила локальную поддержку 64,3 после объявления итогов заседания ФРС и упала к очередному уровню, который расположен на отметке 63,7, откуда произошел локальный отскок. Данный уровень - верхняя граница консолидации, которую доллар прорвал вверх 8-го августа. Здесь "медведи" могут встретить сопротивление. Хотя, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, краткосрочная инициатива на стороне рубля. Его поддерживают налоговые выплаты экспортеров, обвал доллара на мировых рынках (американской валюте может потребоваться время, чтобы оправиться от сокрушительного удара), высокий интерес инвесторов к ОФЗ (вчера 7-и летние бумаги были размещены в рекордном объеме). Текущая волна роста рубля, вероятно, последняя, после окончания эйфории стоит делать ставку на американскую валюту. Но в данный момент покупки доллара лучше приостановить, возможно краткосрочное снижение к более привлекательным уровням.