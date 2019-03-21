Сегодня в сегменте ОФЗ вновь будут превалировать покупки, отыгрывая итоги заседания ФРС - Росбанк

" Попытки рынка ОФЗ вчера перейти в режим коррекции (до +5 бп по доходности в первой половине дня) были прерваны очередным крайне успешным первичным аукционом, - комментируют в аналитической службе Росбанка. - Минфин разместил 7.5-летние ОФЗ-ПД 26226 в объеме 61.4 млрд руб., притом что премия по доходности ограничилась нормальным уровнем в 5 бп (по цене отсечения, относительно закрытия вторника), а в структуре исполненных заявок самая крупная составила "всего" 3 млрд руб. На этом фоне участники рынка оставили без внимания тот факт, что на аукционе 15-летних ОФЗ-ПД 26225 востребованными оказались лишь бумаги в объеме 10.5 млрд руб., а на аукционе 10-летних ОФЗ-ИН 52002 - 1.6 млрд руб. Сегодня в сегменте ОФЗ вновь будут превалировать покупки, отыгрывая итоги заседания ФРС, которые были опубликованы вчера вечером по московскому времени. Ожидания членов ФРС больше не указывают на повышение ставки Fed Funds в 2019 году, а с октября ведомство возобновит покупки US Treasuries, что является очередным смягчением монетарных условий. Курс USD/RUB после оглашения данных решений обвалился в моменте на 1.0% до 63.65".