ФРС дала сигнал на покупки рубля - Алор Брокер

"Пара евро-доллар резко ушла в район 1,14, а рубль вырос к доллару на 0,75%, закрывшись в среду на отметке 63,8 за доллар. Таким образом, рубль прошел вниз диапазон сопротивления 64-64,2 и теперь ему открыта дорога в район 62,8, а потом и на "круглую" отметку 60. Не исключено, что крупные экспортеры в ближайшие дни начнут усиленную продажу валюты, опасаясь, что доллар станет еще дешевле. А рубли многим понадобятся - наступил налоговый период, в котором предстоят повышенные платежи по налогу на прибыль", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.