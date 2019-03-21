Утренние прогнозы: индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2500 пунктов

По мнению аналитиков, умеренно позитивный внешний фон поможет сегодня индексу ММВБ закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Начать день в "плюсе" отечественным фондовым индексам помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс МосБиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее, потенциал для продолжения восстановления индекса сохраняется. Сегодня ожидаем попыток роста индекса к отметкам в 2520-2530 пунктов, приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0,2-0,4%, в районе 2510-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2490 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2540 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое повышение в район 2520-2540 пунктов. Этому способствует позитивное состояние внешнего фона и вчерашние новости по поводу сохранения процентной ставки ФРС неизменной в диапазоне 2,25-2,50%" .

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Признание имеющихся проблем ФРС США относительно устойчивого экономического роста в стране вкупе с замедлением темпов роста ВВП в Китае и ЕС формируют достаточно пессимистичную картину относительно перспектив глобальной экономики. На данном фоне торговые переговоры между США и Китаем приобретают дополнительное влияние на настроение инвесторов по всему миру. Рост цен на энергоносители окажет поддержку российскому фондовому рынку на открытии торгов среды, мы также не исключаем роста волатильности на валютном и долговом рынках".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Российский рынок отыграет решение ФРС в начале дня. Смягчение планов ФРС будет стимулировать аппетиты к риску. Соответственно, актуальность рублёвого сarry trade только возрастает. Пока сложно представить, но цель 62 рубля за доллар становится всё более вероятной. Индекс МосБиржи также может закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Одной из главных тем в Европе продолжит оставаться британский выход из Евросоюза. Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй направила в Брюссель письмо с просьбой продлить сроки выхода из ЕС до конца июня текущего года. В Брюсселе склоняются к тому, чтобы настаивать на выходе до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. Соответственно, официальный ответ Брюсселя может резко повысить риски расставания двух сторон без предварительных условий".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед открытием российского рынка акций сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Начать день в "плюсе" индексам РФ помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. Главное, на чем стоит сфокусироваться - в 2019 году регулятор не планирует дальнейшего повышения ключевой ставки, на 2020 год предварительно закладывается 1 увеличение. Кроме того, принято решение о завершении программы по сокращению баланса, которое обсуждалось с начала года и является дополнительным фактором поддержки для мировых рынков. Это означает, что при прочих равных спрос на активы развивающихся рынков сохранится на относительно высоком уровне, а доллар продолжит сдавать позиции к остальным валютам и золоту"

"БКС Брокер" (Василий Карпунин): "Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду показали очень волатильную динамику. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,19%, нефть Brent - без изменений. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет немного выше уровня закрытия среды, в пределах +0,4%".