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21 марта 2019 года 09:53

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду, отличавшейся повышенной волатильностью, "голубиная" позиция Федеральной резервной системы (ФРС) не остановила снижение Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500. Доходность 10-летних US Treasuries упала на 7,7 базисного пункта, до минимума с января 2018 года - 2,537% годовых.

Американский центробанк сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года. "Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Кроме того, участники рынка следили за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Вместе с тем их подъем сдерживают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР. "Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%. Биржи Японии и Индии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия. По мнению аналитиков, сигналы ФРС позволят многим азиатским центробанкам при необходимости снизить процентные ставки в текущем году, что, вероятно, поможет сгладить ослабление роста в регионе. Китайский Shanghai Composite вырос на 1%, Shenzhen Composite - на 1,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 повысился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%. Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200, для которого торги уже завершились, почти не изменился.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром приостановили рост, отмечавшийся накануне (до максимальных уровней с ноября прошлого года). Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США, указавшие на максимальное с июля прошлого года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $68,6 за баррель, что всего на 0,15% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на 1,32% - до $68,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,08% - до $60,18 за баррель. По итогам торгов в среду контракт вырос в цене на 1,59% - до $60,23 за баррель.

Как стало известно в среду, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с июля 2018 года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей. Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 2,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 5,04 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,785 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 марта вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 587,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-04" (+0,5%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,35%) и "Транснефть-001P-06" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,5%), "РусГидро БО-ПО5" (-0,37%) и "Газпромбанк БО-19" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) 29 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R объемом 1 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 12 октября 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,726% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого привязано к индексу цены динамической корзины, в которую входят обыкновенные акции следующих компаний - Tencent Holdings (торгуется на Гонконгской фондовой бирже), NetEase Inc., Electronic Arts Inc., Activision Blizzard Inc. (все торгуются на Nasdaq), Sony Corp. (Токийская фондовая биржа). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серий БО-01 и БО-07 в размере 8,85% годовых. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-01 и 8-летние бонды серии БО-07 общим объемом 17 млрд рублей в декабре 2014 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 18,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона обеих серий составляет 8,45% годовых. Купоны - квартальные. По выпускам предстоит оферта с исполнением 28 марта. Бонды имеют амортизационную структуру погашения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.

ООО "Элемент Лизинг" установило ставку 13-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 7,75% годовых. Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в апреле 2014 года. Ставка 1-4-го купонов облигаций установлена в размере 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. По выпуску 9 апреля предстоит оферта.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 12% годовых. Эмитент разместил бонды БО-07 объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 13,5% годовых. По выпуску 10 апреля предстоит оферта.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 9-10-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. По выпускам 3 апреля предстоит оферта. Банк России в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приняло решение 11 апреля, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить облигации 5-й серии объемом 10 млрд рублей. Облигации 5-й серии были размещены в октябре 2015 года сроком на 10 лет. Ставка текущего 7-го купона - 12,7% годовых. На 17 апреля по выпуску была запланирована оферта.


Опубликовано: /Финмаркет/
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