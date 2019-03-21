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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
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21 марта 2019 года 09:58
Индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
"Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Российский рынок отыграет решение ФРС в начале дня. Смягчение планов ФРС будет стимулировать аппетиты к риску. Соответственно, актуальность рублёвого сarry trade только возрастает. Пока сложно представить, но цель 62 рубля за доллар становится всё более вероятной. Индекс МосБиржи также может закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Одной из главных тем в Европе продолжит оставаться британский выход из Евросоюза. Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй направила в Брюссель письмо с просьбой продлить сроки выхода из ЕС до конца июня текущего года. В Брюсселе склоняются к тому, чтобы настаивать на выходе до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. Соответственно, официальный ответ Брюсселя может резко повысить риски расставания двух сторон без предварительных условий", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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21 марта 2019 года 11:12
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:59
"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это -... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:50
На горизонте ближайших нескольких дней пара доллар/рубль может попытаться закрепиться в диапазоне 63-64,50 руб/долл - Промсвязьбанк
"Вся основная группа валют развивающихся стран вчера продемонстрировала позитивную динамику. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,4-1,7%. За последние четыре дня рубль вырос уже на 2,5% - больше, нежели большинство... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:40
Российская валюта в среду полностью закрыла санкционный "гэп", образовавшийся 8-го августа после того, как США анонсировали введение жестких санкций против госдолга и госбанков. Эти меры так и не были приняты, и попытка реанимировать данный законопроект в феврале также пока не получила развития. В... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:27
" Попытки рынка ОФЗ вчера перейти в режим коррекции (до +5 бп по доходности в первой половине дня) были прерваны очередным крайне успешным первичным аукционом, - комментируют в аналитической службе Росбанка. - Минфин разместил 7.5-летние ОФЗ-ПД 26226 в объеме 61.4 млрд руб., притом что премия по... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:15
"Пара евро-доллар резко ушла в район 1,14, а рубль вырос к доллару на 0,75%, закрывшись в среду на отметке 63,8 за доллар. Таким образом, рубль прошел вниз диапазон сопротивления 64-64,2 и теперь ему открыта дорога в район 62,8, а потом и на "круглую" отметку 60. Не исключено, что крупные... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:00
По мнению аналитиков, умеренно позитивный внешний фон поможет сегодня индексу ММВБ закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Начать день в "плюсе" отечественным фондовым индексам помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:53
Москва. 21 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:52
В четверг утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России - рост акций может составить 1%. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:47
"Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду показали очень волатильную динамику. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,19%, нефть Brent - без изменений. С учетом... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:40
Рост цен на энергоносители окажет поддержку российскому фондовому рынку на открытии - Инвестиционная палата
"Признание имеющихся проблем ФРС США относительно устойчивого экономического роста в стране вкупе с замедлением темпов роста ВВП в Китае и ЕС формируют достаточно пессимистичную картину относительно перспектив глобальной экономики. На данном фоне торговые переговоры между США и Китаем приобретают... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:30
"Перед открытием российского рынка акций сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Начать день в "плюсе" индексам РФ помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. Главное, на чем стоит сфокусироваться - в 2019 году регулятор не планирует дальнейшего повышения ключевой ставки, на... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:19
"На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс МосБиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее,... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:10
"Сегодня в начале торгов возможно продолжение движения вверх по индексу РТС. Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) изменил свой прогноз по базовой процентной ставке сильнее, чем ожидали участники рынка - теперь прогноз не предполагает повышений ставки в текущем году (ранее прогноз FOMC... читать дальше
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