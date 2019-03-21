Индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"

"Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Российский рынок отыграет решение ФРС в начале дня. Смягчение планов ФРС будет стимулировать аппетиты к риску. Соответственно, актуальность рублёвого сarry trade только возрастает. Пока сложно представить, но цель 62 рубля за доллар становится всё более вероятной. Индекс МосБиржи также может закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Одной из главных тем в Европе продолжит оставаться британский выход из Евросоюза. Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй направила в Брюссель письмо с просьбой продлить сроки выхода из ЕС до конца июня текущего года. В Брюсселе склоняются к тому, чтобы настаивать на выходе до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. Соответственно, официальный ответ Брюсселя может резко повысить риски расставания двух сторон без предварительных условий", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.