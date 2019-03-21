Открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет в пределах +0,4% - БКС

"Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду показали очень волатильную динамику. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,19%, нефть Brent - без изменений. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет немного выше уровня закрытия среды, в пределах +0,4%", - предполагает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.