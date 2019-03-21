Рост цен на энергоносители окажет поддержку российскому фондовому рынку на открытии - Инвестиционная палата

"Признание имеющихся проблем ФРС США относительно устойчивого экономического роста в стране вкупе с замедлением темпов роста ВВП в Китае и ЕС формируют достаточно пессимистичную картину относительно перспектив глобальной экономики. На данном фоне торговые переговоры между США и Китаем приобретают дополнительное влияние на настроение инвесторов по всему миру. Рост цен на энергоносители окажет поддержку российскому фондовому рынку на открытии торгов среды, мы также не исключаем роста волатильности на валютном и долговом рынках", - обращает внимание аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.