Brent подорожала до $68,64 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду, отличавшейся повышенной волатильностью, "голубиная" позиция Федеральной резервной системы (ФРС) не остановила снижение Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500.

Доходность 10-летних US Treasuries упала на 7,7 базисного пункта, до минимума с января 2018 года - 2,537%.

Американский центробанк сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Вместе с тем макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения, а прогнозы на 2020 год могут быть повышены. Кроме того, многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного или даже до нуля.

"Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Дж.Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Кроме того, участники рынка следили за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований.

Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

Больше всего в среду подешевели акции финансовых компаний, одной из причин стал тот факт, что текущий уровень ставок для них менее выгоден, чем два повышения за год: крупнейший банк США JPMorgan потерял 2,1%, Goldman Sachs и Bank of America - по 3,4%.

Акции FedEx Corp. упали в цене на 3,5%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год после более слабых, чем ожидалось, результатов за третий финквартал.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 28 февраля, упала до $739 млн по сравнению с $2,07 млрд за аналогичный период предыдущего года, скорректированная прибыль составила $3,03 на акцию по сравнению с $3,72 на акцию, а выручка FedEx увеличилась на 3%, до $17 млрд.

Эксперты, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,11 на акцию при выручке в $17,67 млрд.

Капитализация General Mills увеличилась на 2,2% благодаря тому, что прибыль производителя продуктов питания в прошлом квартале оказалась лучше прогнозов рынка.

Бумаги Alphabet подорожали на 2,1% несмотря на то, что Европейская комиссия оштрафовала Google, входящую в холдинг, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при показе рекламы на сторонних сайтах.

Это третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping. В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 20 марта уменьшился на 141,712 пункта (0,55%) и составил 25745,67 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 8,34 пункта (0,29%) - до 2824,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,02 пункта (0,07%) и составил 7728,97 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы (ФРС) отказаться от повышения процентных ставок в этом году.

Вместе с тем их подъем сдерживают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.

"Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент.

Сводный индекс региона MSCI прибавил 0,5%. Биржи Японии и Индии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.

По мнению аналитиков, сигналы ФРС позволят многим азиатским центробанкам при необходимости снизить процентные ставки в текущем году, что, вероятно, поможет сгладить ослабление роста в регионе.

Китайский Shanghai Composite вырос на 1%, Shenzhen Composite - на 1,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 повысился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%.

Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200, для которого торги уже завершились, почти не изменился. Австралийский доллар подорожал до максимума за три недели, поскольку сильные данные о рынке труда смягчили ожидания, что ЦБ Австралии снизит процентную ставку на ближайших заседаниях.

Уровень безработицы в Австралии с поправкой на сезонные колебания неожиданно снизился в феврале до 4,9% с 5% в январе. Февральское значение показателя было минимальным с июня 2011 года. Число рабочих мест в стране увеличилось на 4,6 тыс., количество безработных австралийцев сократилось на 11,7 тыс.

Новозеландский NZX повысился на 0,3%.

Рост ВВП Новой Зеландии замедлился в четвертом квартале до 2,3% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий период и оказался минимальным с конца 2013 года. Аналитики в среднем ожидали подъема на 2,5% в октябре-декабре.

Таиландский индекс SE THAI вырос на 0,6%.

Внешнеторговый профицит Таиланда увеличился в феврале более чем в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года - с $0,88 млрд до $4,03 млрд. Экспорт из Таиланда вырос впервые за четыре месяца - на 5,9% в годовом выражении, тогда как импорт неожиданно упал более чем на 10%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics подскочила на 4,3% в Сеуле. Американский конкурент Micron Technology Inc. объявил о планах снизить производство чипов памяти DRAM, что, по словам аналитиков DB Asset Management, приближает прохождение нижней точки падения рынка.

Котировки ценных бумаг CNOOC на торгах в Гонконге увеличились на 2% вслед за повышением цен на нефть в среду.

Фармкомпания CSPC Pharma прибавила 5,3% в Гонконге после объявления о том, что ее подразделение инновационных препаратов, выделенное в независимую компанию, привлечет 1,14 млрд юаней ($170 млн) по итогам листинга в Шэньчжэне.

В материковом Китае лидерами роста стали телекоммуникационные (+3,7%) и высокотехнологичные (+2,3%) компании.

Цены на нефть продолжают подниматься в четверг после увеличения до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США, указавшие на максимальное с июля прошлого года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $68,64 за баррель, что на $0,14 (0,2%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,89 (1,32%) - до $68,50 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,04 (0,07%) - до $60,27 за баррель. По итогам торгов в среду контракт вырос в цене на $0,94 (1,59%) - до $60,23 за баррель.

Как стало известно в среду, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с июля 2018 года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей.

Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 2,1 млн баррелей.

Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.

"Снижение запасов нефти на две трети обусловлено увеличением объема экспорта", - отмечает аналитик по энергетическому сектору WTRG Economics Джеймс Уильямс.

"Кроме того, выросло использование нефтеперерабатывающих мощностей в США, хотя обычно в это время года оно снижается в связи с сезонным техническим обслуживанием предприятий", - цитирует эксперта MarketWatch.