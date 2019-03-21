Российским индексам сегодня помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка акций сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Начать день в "плюсе" индексам РФ помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. Главное, на чем стоит сфокусироваться - в 2019 году регулятор не планирует дальнейшего повышения ключевой ставки, на 2020 год предварительно закладывается 1 увеличение. Кроме того, принято решение о завершении программы по сокращению баланса, которое обсуждалось с начала года и является дополнительным фактором поддержки для мировых рынков. Это означает, что при прочих равных спрос на активы развивающихся рынков сохранится на относительно высоком уровне, а доллар продолжит сдавать позиции к остальным валютам и золоту", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.