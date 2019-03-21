Утром возможно продолжение движения вверх по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно продолжение движения вверх по индексу РТС. Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) изменил свой прогноз по базовой процентной ставке сильнее, чем ожидали участники рынка - теперь прогноз не предполагает повышений ставки в текущем году (ранее прогноз FOMC предполагал два повышения в течение года, участники рынка ожидали пересмотра до одного повышения). Реакция рынка на неожиданно сильное смягчение позиции ФРС в отношении денежной политики выразилась в ослаблении доллара США и снижении доходности по казначейским облигациям, что может стать фактором повышения котировок на сырьевых рынках и на развивающихся рынках акций. Вместе с тем инвесторам следует учитывать, что пересмотр ожиданий ФРС, по всей вероятности, объясняется пессимистичной оценкой состояния экономики, которая пока не готова к ужесточению денежной политики и, возможно, все еще нуждается в монетарном стимулировании. На валютном рынке в начале торгов вероятно снижение по паре доллар-рубль с "тестированием" отметки 64 вслед за ослаблением доллара США на мировом рынке после комментария ФРС", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.