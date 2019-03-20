Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржи и обновил максимум по РТС за год на фоне роста нефти

Москва. 20 марта. Рынок акций РФ в среду впервые почти за месяц превысил рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи благодаря росту нефти на статистике Минэнерго США, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс РТС обновил максимум почти за год - с апреля 2018 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2504,23 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1226,26 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,8%.

Доллар просел до 64,34 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7% и +2,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%).

Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%).

Индексы в США во вторник показали смешанную динамику в связи с противоречивыми сигналами о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Давление на рынок оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что китайская сторона сопротивляется требованиям США об уступках в некоторых сферах.

По данным агентства, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс торговым переговорам с Китаем.

На фоне сообщений о новых препятствиях в переговорах США и Китая о торговле в среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%), отступила Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Внимание трейдеров направлено на Федрезерв, который в среду завершит двухдневное заседание и объявит о решении в отношении кредитно-денежной политики. Эксперты не ожидают изменения ставок американским ЦБ на этом заседании и будут фокусироваться на итоговом заявлении, а также на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Особенно интересным для трейдеров является, объявит ли Федрезерв о планах остановки программы сокращения активов на балансе ЦБ позднее в этом году, пишет MarketWatch.

Между тем поддержку нефти вечером в среду оказала статистика Минэнерго США, показавшая падение запасов нефти за неделю на рекордные с июля 2018 года 9,59 млн баррелей при прогнозах роста на 1-1,75 млн баррелей (запасы бензина в США также упали - на 4,59 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей), что подтолкнуло Brent выше $68 за баррель. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 468 тыс. баррелей. Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись к рекордному значению в 12,1 млн б/с.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,39 за баррель (+1,2% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $60,07 за баррель (+1,3% и -0,1% во вторник).

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в течение дня рынок консолидировался на смешанном новостном фоне, глобальные инвесторы приостановили активность в преддверии итогов заседания ФРС и на фоне неоднозначных сигналов от официальных представителей китайской и американской сторон о ходе торговых переговоров.

Несмотря на то, что никто не ждет от ФРС повышения ключевой ставки ни на текущем заседании, ни на предстоящих 6 встречах, комментарии регулятора для рынков имеют по-прежнему важное значение: помимо ставок инвесторов интересуют возможные пересмотры прогнозов по росту экономики США, а также планы по сокращению активов ФРС на балансе.

В лидерах роста на российском рынке оказались акции нефтегазовых компаний, что абсолютно ожидаемо после повышения прогнозов по стоимости нефти на конец года инвестаналитиками с $65 до $75 за баррель Brent.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на внешних рынках наблюдают за ходом торговых переговоров США с Китаем. Представители американской стороны на следующей неделе должны посетить КНР, после чего китайская сторона нанесет ответный визит. Некоторые эксперты опасаются, что Китай или США в последний момент могут отказаться от ранее обозначенных уступок.

Федрезерв в среду, как прогнозируется, не изменит уровень ключевых процентных ставок. Позитивным для "быков" сценарием стало бы смягчение риторики центробанка, который ранее давал понять, что намерен повысить процентные ставки в этом году еще два раза. Тем не менее, важно не переусердствовать и не зарядить инвесторов слишком сильным пессимизмом в отношении национальной экономики.

Индексы МосБиржи и РТС завершили день выше ближайших сопротивлений 2500 и 1225 пунктов, что дает позитивный сигнал игрокам, однако все будет зависеть от новостей от ФРС, считает Е.Кожухова.

Финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека полагает, что если рынок получит информацию о более умеренном сокращении баланса ФРС и продлении паузы в повышении ключевой ставки, вся группа рисковых активов может получить ощутимый поддерживающий импульс.

Пока же внешний фон можно характеризовать как нейтральный. Цены на нефть, получившие накануне поддержку в виде переноса апрельского заседания ОПЕК на май (это по факту значит, что сделка по сокращению добычи будет актуальна до конца весны), вечером продолжили рост на статистике Минэнерго США.

С учетом вероятного формирования волны глобального риск-позитива по итогам заседания ФРС, повышенной ценовой конъюнктуры на рынке нефти, а также технической картины в индексе МосБиржи, рынок акций РФ смог вырваться в верхнем направлении из узкого диапазона 2450-2500 пунктов. Однако повышенная лабильность в настроениях глобальных инвесторов, противоречивый новостной поток со стороны торговых переговоров США и КНР, а также возможность активизации санкционных рисков в отношении РФ создают серьезные препятствия для похода индекса МосБиржи к новым историческим максимумам, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+29,8% и +32,3% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+20,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+11,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+11%).

Подешевели акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,2%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,8%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,1%).

ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group утром поднимались почти на 2% на новостях о дивидендах, но затем откатились обратно - до 1607,5 рубля (+0,2%).

Наблюдательный совет X5 Retail Group рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR), что составляет 87,3% чистой годовой прибыли, сообщила компания. В среду компания сообщила, что розничная выручка за неполный I квартал выросла на 16,5% по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году, а продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 5%.

Акции "Мегафона" подросли в среду на 0,5%, несмотря на известия, что агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) в иностранной и национальной валютах на "негативный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ+".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,444 млрд рублей (из них 11,569 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).