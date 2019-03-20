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20 марта 2019 года 19:30

Рубль слабо повышается к доллару и евро вечером в среду

Москва. 20 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании итогов заседания ФРС США и на фоне роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 64,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,0 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,4 копейки - до 68,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании итогов заседания ФРС. Эксперты не ожидают изменения ставок американским ЦБ на этом заседании и будут фокусироваться на итоговом заявлении, а также на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Трейдеры ждут, объявит ли Федрезерв о планах остановки программы сокращения активов на балансе ЦБ позднее в этом году. Эксперты полагают, что ФРС может дать сигнал о более длительной приостановке нормализации ставок, но по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года.

Поддержку котировкам рубля на торгах в среду оказали традиционные аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ. Минфин РФ провел аукционы по продаже ОФЗ сразу трех серий (серии 26225 с погашением в октябре 2026 года, серии 26225 с погашением в мае 2034 года и серии 52002 с погашением в феврале 2028 года). Всего ведомству удалось разместить ОФЗ стоимостью 73,5 млрд рублей, при этом общий спрос составил 103,7 млрд рублей.

По данным ведомства, в результате общий объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составил 456,5 млрд рублей по номинальной стоимости, что на 1,4% выше планового объема размещения ОФЗ в первом квартале 2019 года. Перевыполнение квартального плана стало возможно благодаря сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуре и не оказало негативного воздействия на рынок, подчеркивается на сайте Минфина РФ.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, на торгах в среду наблюдается несущественное укрепление рубля по отношению к основным валютным парам. "Рост рубля продолжается несколько торговых сессий подряд без сколько-нибудь заметного отката. Судя по всему, инвесторы покупают рисковые активы, в том числе рублевые, по двум основным причинам. Сегодня вечером станут известны итоги заседания ФРС США, и высока вероятность, что в 2019 году монетарная политика американского регулятора будет оставаться довольно мягкой, что будет поддерживать спрос на риск. Второй момент - это заседание ЦБ РФ в пятницу. Ставка также вряд ли изменится, а ключевым моментом является риторика регулятора. На рынке есть определенные ожидания, что ставка будет снижена во второй половине года, и это очень привлекательно с точки зрения спекулянтов. Спекулятивно настроенный капитал притекает в рубли на ожиданиях снижения ставки во второй половине года, а еще более усилить этот процесс может смягчение риторики ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу", - отметил Т.Нигматуллин.

"Рубль сегодня малоинтересен, в рублевых парах идет консолидация. Доллар США завершает день около 64,33 руб./$1, краткосрочный коридор составляет 64,1-64,65 руб./$1. Евро по-прежнему не отходит далеко от 73 руб./EUR1, вероятный диапазон колебаний на ближайшее время - 72,85-73,35 руб./EUR1", - полагает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на данных министерства энергетики США о рекордном с прошлого лета падении запасов топлива в стране на минувшей неделе. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,3%, до $68,49 за баррель. Фьючерс на WTI на май на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,48%, до $60,17 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Падение стало рекордным с июля. Запасы бензина упали на 4,59 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 4,13 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 468 тыс. баррелей.

Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись к рекордному значению в 12,1 млн баррелей. Импорт нефти увеличился на 185 тыс. баррелей в сутки, до 6,93 млн баррелей, закупки бензина за рубежом повысились на 219 тыс. баррелей в сутки, до 793 тыс. баррелей. Экспорт нефти повысился на 846 тыс. баррелей в сутки, до 3,39 млн баррелей, бензина - упал на 272 тыс. баррелей, до 659 тыс. баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 марта на 3,64 копейки, до 64,2803 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,06 копейки, до 72,9389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 0,5 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,3094 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,99 копейки и составил 64,3171 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 593,23 млн, из которых $885,822 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 707,408 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению ко вторнику на 0,82 копейки, до 72,9525 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,7 копейки и составил 73,0158 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR598,333 млн, из которых EUR215,475 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR382,858 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,86% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,16% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 5 б.п. - до 8,39% и 8,5% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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