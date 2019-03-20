Цены евробондов РФ снижаются в среду в рамках коррекции, несмотря на рост UST

Москва. 20 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду плавно снижаются в рамках коррекции после роста в предыдущие несколько дней; некоторое давление оказывают слухи о возможном выходе в ближайшее время на рынок Минфина с новым предложением бумаг. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подрастают в цене, что в итоге ведет к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 19 марта и составила 111,11% от номинала, что соответствует доходности 3,59% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 5 базисных пунктов и составила 98,96% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,405% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 пункта и составил 118,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 13 базисных пунктов - до 111,79% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 5,03% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 21 базисный пункт - до 107,87% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,045% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 6 пунктов - до 104,5% от номинала, что соответствует доходности 3,775% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 6 базисных пунктов - до 99,63% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,275% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 9 базисных пунктов, до 99,41% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,335% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов, до 102,63% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,32% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций с самого утра доминировали слабо негативные настроения. После нескольких дней умеренного роста инвесторы решили частично прикрыть длинные позиции в рамках фиксации прибыли, что привело к некоторому снижению котировок. При этом активность торгов в целом не очень высокая, что говорит о том, что желающих выйти из российских бумаг не так уж и много. Низкая активность участников рынка может также свидетельствоваться о том, что инвесторы не ждут сюрпризов от сегодняшнего объявления итогов мартовского заседания ФРС США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Министерство финансов РФ уже на этой неделе может выйти на рынок евробондов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. При этом, как утверждают источники агентства, министерство до сих пор не определилось с валютой размещения - это могут быть доллары или евро. Один из собеседников агентства сказал, что Минфин может разместить долговые бумаги сразу на $3 млрд - это весь объем внешних заимствований, предусмотренный бюджетом на 2019 год. Минфин хочет быть технически готов к размещению евробондов "как можно быстрее" и не исключает выхода на внешний долговой рынок уже в первом квартале 2019 года, говорил ранее глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.