ЦБ РФ оставит ставку без изменений и подтвердит недавние мягкие комментарии - Sberbank CIB

"В пятницу, 22 марта, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ, - напоминают эксперты Sberbank CIB. - Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 7,75%, но при этом приведет сопутствующее заявление в большее соответствие с недавними более мягкими комментариями. В частности, ЦБ, на наш взгляд, подтвердит, что при сохранении текущих внешних условий понижения ключевой ставки на 25 б. п. можно будет ожидать в 4К19-1К20. Решение будет объявлено в 13:30 мск, после чего, в 15:00, пройдет пресс-конференция с участием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Кроме того, 1 апреля будет опубликован ежемесячный доклад ЦБ о ДКП. На последнем заседании, которое прошло 8 февраля, Банк России объяснил решение оставить ставку на прежнем уровне более медленным, чем ожидалось, ускорением инфляции в январе. Кроме того, регулятор подтвердил свой прогноз, согласно которому годовая инфляция достигнет максимума в 1П19 и затем к концу года замедлится до 5,0-5,5%".