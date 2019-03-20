ЦБ РФ не следовало бы спешить с резким изменением своей риторики 22 марта - Альфа-банк

По мнению экспертов Альфа-банка, есть две причины ожидать, что ЦБ не будет торопиться с переходом к снижению ставки: "Хотя динамика инфляции стала хорошей новостью, мы считаем, что переход к снижению ключевой ставки не должен быть быстрым по двум причинам. Первая связана с динамикой банковского сектора. Как сказано выше, рост розничных кредитов продолжает ускоряться, при этом динамика розничных депозитов слабеет: в феврале рост рублевых розничных депозитов замедлился до 7,6% г/г, минимального значения с апреля 2015 года. Комбинация сильного кредитования и слабого роста депозитов является препятствием для смягчения монетарной политики. Второе соображение связано с возможным эффектом от нацпроектов, объявленных недавно правительством. Учитывая, что этот план предполагает траты 3,4 трлн рублей в этом году для стимулирования инвестиций, этот фактор также можно считать риском для монетарной политики. С учетом двух упомянутых выше соображений мы полагаем, что ЦБ РФ не следовало бы спешить с резким изменением своей риторики 22 марта".

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