Доходности госбумаг сохраняют потенциал к снижению - Промсвязьбанк

"Основной спрос на аукционах Минфина в среду ожидаемо был сосредоточен в более коротком 7,5-летнем выпуске ОФЗ 26226 - выпуск относительно новый, и ввиду невысокой ликвидности пока торгуется с премией к кривой (порядка 16 б.п.). Спрос на инфляционный выпуск также оказался низким - на фоне стабилизации инфляции и укрепления рубля более привлекательно выглядят классические ОФЗ. В результате, по итогам 3 аукционов Минфин смог разместить бумаг на 73,5 млрд. руб. При этом рекорд предыдущей недели (91,4 млрд. руб.) практически не имел шансов быть достигнутым - на 15-летний выпуск спрос был ограничен высокой дюрацией, а на 7,5-лений - низкой ликвидностью новой бумаги. Отметим, что, пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, Минфин стремится максимизировать объемы размещения - премия к вчерашнему закрытию на обоих аукционах составила 5-8 б.п., что также двинуло кривую госбумаг вверх в пределе 2 б.п. Вместе с тем, доходности госбумаг сохраняют потенциал к снижению - по итогам пятничного заседания ЦБ ждем более четких сигналов относительно перспектив снижения ставки на фоне стабилизации инфляции (на 18 марта годовая инфляция осталась на уровне 5,3% при прогнозе ЦБ на 1 квартал - 5,5%-6,0%)", - комментирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.