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20 марта 2019 года 15:30

Рубль днем немного укрепляется к доллару и евро на фоне спроса на рублевую ликвидность

Москва. 20 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат марта и проведения аукционов Минфина по продаже ОФЗ.

Курс доллара США составил 64,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,03 руб./EUR1, подешевев на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,15 копейки - до 68,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 марта на 3,64 копейки, до 64,2803 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,06 копейки, до 72,9389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налоговых выплат марта. Общие перечисления в бюджет оцениваются в этом месяцев в пределах 1,8-2,6 трлн рублей. Пик налогового периода придется на 25 марта, когда компаниям-экспортерам придется уплачивать НДПИ, НДС и акцизы.

Поддержку котировкам рубля также оказывают традиционные аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ. На среду ведомство запланировало проведение сразу трех таких аукционов.

Минфин РФ запланировал на среду аукционы по продаже ОФЗ сразу трех серий. Пятнадцатилетние ОФЗ серии 26225 и семилетние ОФЗ серии 26226 были запланированы к продаже в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, девятилетние ОФЗ серии 52002 будут проданы в объеме 5 млрд 204 млн рублей.

К середине дня стали известны результаты аукциона по продаже ОФЗ серии 26226. Как говорится в сообщении на сайте Минфина РФ, всего было продано бумаг на общую сумму 61 млрд 375 млн рублей по номиналу при спросе 73 млрд 310 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 62 млрд 7 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 98,95% от номинала, что соответствует доходности 8,3% годовых.

Участники рынка постепенно переключают внимание на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты не ожидают изменения ставок американским ЦБ на этом заседании и будут фокусироваться на итоговом заявлении, а также на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Трейдеры ждут, объявит ли Федрезерв о планах остановки программы сокращения активов на балансе ЦБ позднее в этом году. Эксперты полагают, что Федрезерв может дать сигнал о более длительной приостановке нормализации ставок, но по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года.

"Текущая позитивная конъюнктура рубля обусловлена притоком средств нерезидентов на локальный рынок (что воспринимается некоторыми участниками как "новая волна carry-trade"), наличием ожиданий смягчения риторики ЦБ РФ, а также ростом котировок нефти. Это, скорее всего, позволит в очередной раз увидеть большой спрос (возможно, близкий по размеру к предыдущему, экстремально успешному размещению или даже выше)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Чтобы оценить потенциал дальнейшего укрепления рубля против доллара США, нужно будет обратить внимание на итоги очередного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Напомним, что на прошлой неделе объем спроса на ОФЗ был максимальным за последние два года. После заседания ФРС внимание российских инвесторов может переключиться на внутренний новостной поток. Уже в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого будут зависеть среднесрочные ожидания по ставкам", - полагает старший аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.

"Исход сегодняшнего заседания ФРС является важным фактором для всего блока валют развивающихся рынков. В случае сохранения обещаний продолжить терпеливо отслеживать состояние экономики, прежде чем принимать решение о новых шагах по ставке, рубль вместе с прочими валютами развивающихся стран может получить дополнительный повод для укрепления", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение днем в среду, в том числе на сообщениях в СМИ о том, что статус торговых переговоров США и Китая остается под вопросом. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,28% - до $67,42 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,86% - до $58,78 за баррель.

По информации Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,86% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,16% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 5 б.п. - до 8,39% и 8,5% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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