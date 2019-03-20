Защитные идеи на рынке еврооблигаций в долларах США - ITI Capital

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко предлагает защитные эмитенты (еврооблигации в валюте) на случай усиления геополитических рисков в развивающихся странах.

"В качестве основного риска мы рассматриваем новые санкции США против России, которые с конца ноября до сих пор не были приняты, - указывает аналитик компании. - На момент санкций против Русала, снижение российских эмитентов составило в среднем 4-5% против роста в 1-1,5% для развивающихся; в начале августа из-за санкций против Турции снижение составило 2,5-3%. В то же время американские или европейские эмитенты показали более устойчивую динамику. Для инвестиций мы можем также использовать эмитентов, чья доля в основном ориентирована на развитый рынок, что также ограничивает волатильность, и тех эмитентов, которые были существенно перепроданы (в основном мексиканские банки потреб кредитования, такие как Credito Real, Financier Independencie и Unifin)".

Также специалист ITI Capital считает важным отметить, что с начала года основной рост пришелся на эмитентов с высокой доходностью среди развивающихся стран. Следовательно, в случае санкций против России возможна повышенная волатильность, которая коснется и перекупленных эмитентов из этих регионов, но в целом переоценка будет небольшая, как и ранее, полагает Искандер Луцко.

1. Еврооблигации в долларах до 3,5 лет (средняя доходность - 5,5%): самые доходные до двух лет с поправкой на кредитный рейтинг и финансовую устойчивость: Icahn Enterprise 24 (BB), Credito Real 23 (BB+), JBS 24 (BB-), Pitney 22 BB+ и Cemex 26 (BB-).

2. Еврооблигации в долларах до 4,5 лет (средняя доходность - 5,5-6%): на более длинной дюрации от трех лет как средство хеджирования санкционных рисков привлекательно выглядят в основном эмитенты развитых стран, такие как Light (BB-), Drax 25 (BB+) и Unifin 23 (BB).

3. Еврооблигации в долларах до 5,5 лет (средняя доходность - 6%): среди привлекательных по доходности идей стоит обратить внимание на JSL 24 (BB-), Pitney 24 (BB+) и Stillwater 25 (BB-).

4. Еврооблигации в долларах до 6 лет (средняя доходность - 6%): среди привлекательных по доходности идей стоит обратить внимание на Commercial Metals и Pemex 26.

5. Еврооблигации в долларах до 7 лет (средняя доходность - 5,5%): среди привлекательных по доходности идей стоит обратить внимание на Pemex 27, Adecoagro 27 и Omantel.