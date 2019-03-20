.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "ВТБ Капитал" снизил оценку GDR X5 на 7%, сохранив рейтинг "покупать"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
Доходы граждан продолжали падать и в феврале
Традиционная статсводка Росстата о состоянии внутреннего спроса в феврале 2019 года опубликована без оценки реальных располагаемых доходов граждан, пишет "Коммерсантъ". В январе 2019 года реальные располагаемые доходы снизились на 1,3% в годовом...
 
В России расширяют меры по улучшению делового климата
Минэкономразвития расширяет меры по улучшению делового климата. В утвержденном главой правительства в январе этого года плане "Трансформации делового климата" (ТДК) появятся новые разделы: туризм, сельское хозяйство, экология и защита...
 
Способов госзакупок может стать меньше
ФАС предложила свой вариант реформы госзаказа, пишут "Ведомости". "Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием", – рассказал "Ведомостям"...
 
20 марта 2019 года 16:47

"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR X5 на 7%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 7% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $30,84 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,58 за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    X5 Retail Group


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 марта 2019 года 11:12
Краткосрочными ориентирами на Brent выступят отметки $67,5-$69,5/bbl - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 10:59
Ждем продолжения роста цен на нефть, новые уровни - 70-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это -...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 10:50
На горизонте ближайших нескольких дней пара доллар/рубль может попытаться закрепиться в диапазоне 63-64,50 руб/долл - Промсвязьбанк
"Вся основная группа валют развивающихся стран вчера продемонстрировала позитивную динамику. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,4-1,7%. За последние четыре дня рубль вырос уже на 2,5% - больше, нежели большинство...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 10:40
Рубль полностью отыграл августовский санкционный "гэп" - БКС
Российская валюта в среду полностью закрыла санкционный "гэп", образовавшийся 8-го августа после того, как США анонсировали введение жестких санкций против госдолга и госбанков. Эти меры так и не были приняты, и попытка реанимировать данный законопроект в феврале также пока не получила развития. В...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 10:27
Сегодня в сегменте ОФЗ вновь будут превалировать покупки, отыгрывая итоги заседания ФРС - Росбанк
" Попытки рынка ОФЗ вчера перейти в режим коррекции (до +5 бп по доходности в первой половине дня) были прерваны очередным крайне успешным первичным аукционом, - комментируют в аналитической службе Росбанка. - Минфин разместил 7.5-летние ОФЗ-ПД 26226 в объеме 61.4 млрд руб., притом что премия по...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 10:15
ФРС дала сигнал на покупки рубля - Алор Брокер
"Пара евро-доллар резко ушла в район 1,14, а рубль вырос к доллару на 0,75%, закрывшись в среду на отметке 63,8 за доллар. Таким образом, рубль прошел вниз диапазон сопротивления 64-64,2 и теперь ему открыта дорога в район 62,8, а потом и на "круглую" отметку 60. Не исключено, что крупные...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 10:00
Утренние прогнозы: индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2500 пунктов
По мнению аналитиков, умеренно позитивный внешний фон поможет сегодня индексу ММВБ закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Начать день в "плюсе" отечественным фондовым индексам помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС.    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:58
Индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
"Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Российский рынок отыграет решение ФРС в начале дня. Смягчение планов ФРС будет стимулировать аппетиты к риску. Соответственно, актуальность рублёвого сarry trade только возрастает. Пока сложно представить, но цель 62 рубля за доллар становится всё более...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:53
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 21 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:52
Рост акций может составить 1% - ИК "Атон"
В четверг утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России - рост акций может составить 1%.    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:47
Открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет в пределах +0,4% - БКС
"Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду показали очень волатильную динамику. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,19%, нефть Brent - без изменений. С учетом...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:40
Рост цен на энергоносители окажет поддержку российскому фондовому рынку на открытии - Инвестиционная палата
"Признание имеющихся проблем ФРС США относительно устойчивого экономического роста в стране вкупе с замедлением темпов роста ВВП в Китае и ЕС формируют достаточно пессимистичную картину относительно перспектив глобальной экономики. На данном фоне торговые переговоры между США и Китаем приобретают...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:36
Brent подорожала до $68,64 за баррель
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг.    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:30
Российским индексам сегодня помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС - ИФК "Солид"
"Перед открытием российского рынка акций сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Начать день в "плюсе" индексам РФ помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. Главное, на чем стоит сфокусироваться - в 2019 году регулятор не планирует дальнейшего повышения ключевой ставки, на...    читать дальше
.
21 марта 2019 года 09:19
Сегодня ожидаем попыток роста индекса МосБиржи к отметкам в 2520-2530 пунктов - Промсвязьбанк
"На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс МосБиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее,...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.