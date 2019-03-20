Индекс МосБиржи может ненадолго выбраться вверх из месячного "боковика" - БКС

"Сегодня на российском рынке акций наблюдается нейтрально позитивная динамика, биржевые индексы торгуются в символическом "плюсе". Как мы и ожидали, инвесторы заняли выжидательную позицию по мере приближения итогов заседания ФРС, которые должны обозначить, в каком направлении будет двигаться монетарная политика американского регулятора в 2019 году. Если рынок получит информацию о более умеренном сокращении баланса ФРС и продлении паузы в повышении ключевой ставки, вся группа рисковых активов может получить ощутимый поддерживающий импульс. Внешний фон, формируемый настроениями на основных мировых биржах, можно также характеризовать как нейтральный. Цены на нефть, получившие накануне поддержку в виде переноса апрельского заседания ОПЕК на май (это по факту значит, что сделка по сокращению добычи будет актуальна до конца весны), продолжают находиться на повышенных уровнях. Сегодня ближе к концу торгов в РФ Минэнерго США опубликует недельные показатели по запасам и добычи нефти - данные ниже прогнозов поддержат котировки "черного золота". По нашему мнению, с учетом вероятного формирования волны глобального риск-позитива по итогам заседания ФРС, повышенной ценовой конъюнктуры на рынке нефти, а также текущей технической картины в индексе МосБиржи рынок акций РФ может на какое-то время вырваться в верхнем направлении из узкого диапазона 2450-2500 пунктов, в котором IMOEX безыдейно "ходит" уже целый месяц. При этом повышенная лабильность в настроениях глобальных инвесторов, противоречивый новостной поток со стороны торговых переговоров США и КНР, а также возможность активизации санкционных рисков в отношении РФ создают серьезные препятствия для "похода" индекса МосБиржи к новым историческим максимумам", - полагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.