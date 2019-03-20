.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 18%, подтвердив рейтинг "покупать"
.
20 марта 2019 года 15:14
Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 18%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлен 3-й абзац) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 18% - до $26,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Компания Crispian Investments Романа Абрамовича недавно продала на рынке принадлежавшие ей 1,7% акций "Норильского никеля". Вместе с аффилированными компаниями Crispian продолжает владеть 4,7% в ГМК (при этом у "Интерроса" и "РусАла" (MOEX: RUALR) есть преимущественное право выкупа 4%-ного пакета). "РусАл" подтвердил, что акции "Норникеля" являются стратегической инвестицией для компании. Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин продолжал выкупать акции компании на рынке, и эта стратегия увеличения пакета, на наш взгляд, может быть более обоснованной с экономической точки зрения, чем запуск механизма "русская рулетка". Таким образом, мы считаем маловероятным обострение конфликта между акционерами в той же форме, как в 2018 году. В связи с этим мы рекомендуем обратить внимание на фундаментальные показатели "Норильского никеля, которые исключительно сильны благодаря повышению цен на сырьевые товары", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $23,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,65 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
21 марта 2019 года 11:12
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:59
"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это -... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:50
На горизонте ближайших нескольких дней пара доллар/рубль может попытаться закрепиться в диапазоне 63-64,50 руб/долл - Промсвязьбанк
"Вся основная группа валют развивающихся стран вчера продемонстрировала позитивную динамику. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,4-1,7%. За последние четыре дня рубль вырос уже на 2,5% - больше, нежели большинство... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:40
Российская валюта в среду полностью закрыла санкционный "гэп", образовавшийся 8-го августа после того, как США анонсировали введение жестких санкций против госдолга и госбанков. Эти меры так и не были приняты, и попытка реанимировать данный законопроект в феврале также пока не получила развития. В... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:27
" Попытки рынка ОФЗ вчера перейти в режим коррекции (до +5 бп по доходности в первой половине дня) были прерваны очередным крайне успешным первичным аукционом, - комментируют в аналитической службе Росбанка. - Минфин разместил 7.5-летние ОФЗ-ПД 26226 в объеме 61.4 млрд руб., притом что премия по... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:15
"Пара евро-доллар резко ушла в район 1,14, а рубль вырос к доллару на 0,75%, закрывшись в среду на отметке 63,8 за доллар. Таким образом, рубль прошел вниз диапазон сопротивления 64-64,2 и теперь ему открыта дорога в район 62,8, а потом и на "круглую" отметку 60. Не исключено, что крупные... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:00
По мнению аналитиков, умеренно позитивный внешний фон поможет сегодня индексу ММВБ закрепиться выше отметки 2500 пунктов. Начать день в "плюсе" отечественным фондовым индексам помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:58
"Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Российский рынок отыграет решение ФРС в начале дня. Смягчение планов ФРС будет стимулировать аппетиты к риску. Соответственно, актуальность рублёвого сarry trade только возрастает. Пока сложно представить, но цель 62 рубля за доллар становится всё более... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:53
Москва. 21 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:52
В четверг утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России - рост акций может составить 1%. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:47
"Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду показали очень волатильную динамику. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,19%, нефть Brent - без изменений. С учетом... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:40
Рост цен на энергоносители окажет поддержку российскому фондовому рынку на открытии - Инвестиционная палата
"Признание имеющихся проблем ФРС США относительно устойчивого экономического роста в стране вкупе с замедлением темпов роста ВВП в Китае и ЕС формируют достаточно пессимистичную картину относительно перспектив глобальной экономики. На данном фоне торговые переговоры между США и Китаем приобретают... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг. читать дальше
.21 марта 2019 года 09:30
"Перед открытием российского рынка акций сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Начать день в "плюсе" индексам РФ помогут растущая нефть, а также итоги заседания ФРС. Главное, на чем стоит сфокусироваться - в 2019 году регулятор не планирует дальнейшего повышения ключевой ставки, на... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:19
"На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс МосБиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.