Не только мягкий тон ФРС, но и жесткая позиция Банка России подпитывают силы рубля - FxPro

В среду в конце дня состоится заседание ФРС, от которого аналитики ждут подтверждения "терпеливости" в виде более осторожных прогнозов по ставкам, обращает внимание аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эти ожидания поддерживали рост рынков в предыдущие дни, однако импульс угас, так как трейдеры предпочли занять выжидательную позицию в преддверии важного анонса.

По мнению эксперта, осмотрительность распространилась и на рубль. Хотя тот факт, что российская валюта не скатывается после резкого роста, говорит о сохранении серьезной тяги со стороны покупателей. EURRUB торгуется у 73 - это область минимумов с августа прошлого года. В начале дня в среду пара снизилась на 17 копеек до 72.93. USDRUB теряет 11 копеек, до 64.27.

"Не только мягкий тон ФРС, но и жесткая позиция Банка России подпитывают силы рубля. Ранее участники настраивались на несколько повышений ставки в 2019. Однако со временем приходит все больше свидетельств необходимости смягчения политики. Нарастают шансы, что уже в предстоящую пятницу мы увидим очередные попытки Центробанка "умерить пыл", вслед за коллегами из других стран: т.е. не только отказаться от повышений, но и вернуть в повестку дня вопрос о снижении ставок. Такой разворот способен стать очередной попыткой сдержать укрепление рубля. С этой точки зрения, дальнейший потенциал роста российской валюты весьма ограничен, ведь у Банка России есть как пространство для снижения курса, за счет слабой инфляции, так и необходимость поддержки экономического роста", - резюмирует Александр Купцикевич.