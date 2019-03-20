Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR ЛУКОЙЛа на 35% и 20%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" на 35% - до 6550 рублей и на 20% - до $102 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Сильные результаты "ЛУКОЙЛа" по итогам 2018 года, по нашему мнению, могут увеличить программу buyback на $500 млн в 2019 году. В последующие периоды, как мы ожидаем, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ежегодно будет выкупать акций как минимум на $2 млрд. Выкупленные акции будут погашены, что отразится на ускоренном росте дивидендов на акцию", - говорится в обзоре.

По мнению А.Полищука, дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2021 год вырастут до 315 рублей на акцию. Суммарная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2010 года с учетом buyback, как полагает эксперт, составит 10%.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 6550,0 (текущая цена - 5644,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для ADR, цены в долларах США) - 102,0 (текущая цена - 88,8), рекомендация - покупать.