"Бычий" напор на рынке акций РФ к закрытию торгов ослаб из-за забуксовавшей в росте нефти

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США, однако к закрытию "бычий" настрой несколько ослаб из-за забуксовавшей нефти Brent; в аутсайдерах выступили упавшие на 10% акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2493,28 пункта (+0,4%, максимум дня - 2497,16 пункта), индекс РТС - 1219,78 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 64,39 рубля (+0,03 рубля), днем курс опускался к 64,18 руб./$1.

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9% и +1,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,2%).

Подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%) и упали на 10,4% акции "Группы Черкизово" (до 1846 рублей).

ПАО "Группа Черкизово" объявило о намерении провести предложение обыкновенных акций с листингом на "Московской бирже". Сделку планировалось провести год назад, однако тогда она была отложена из-за скачка волатильности на фондовом рынке после введения жесткого пакета антироссийских санкций США в начале апреля. Предложение будет включать первичный и вторичный компоненты. Первичный компонент будет состоять из 2 млн 916 тыс. 759 казначейских акций (6,6% капитала), находящихся во владении "Черкизово", и акций дополнительного выпуска. Планируется, что в сумме компания получит около $200 млн и использует средства для погашения долга и потенциальных M&A.

Существующие акционеры реинвестируют часть поступлений от продажи принадлежащих им пакетов, потратив их на приобретение акций нового выпуска. Предполагается, что после re-IPO доля акций "Черкизово" в свободном обращении составит не менее 25%. Продающие акционеры и сама компания берут на себя обязательство не продавать акции после сделки в течение полугода.

Во вторник в Азии индексы скорректировались вниз (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%), однако растут Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-1,2%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6%, превысив 2850 пунктов) в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 19-20 марта.

Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторое смягчение риторики. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Нефть во вторник забуксовала после роста, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, цена Brent поднималась до $68,2 за баррель, после чего откатилась ниже $68 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,62 за баррель (+0,1% и +0,6% накануне), апрельская цена WTI - $59,4 за баррель (+0,03% и +1% в понедельник).

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.

Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

По мнению руководителя аналитического департамента "Международного финансового центра" Романа Блинова, в ожидании итогов заседания ФРС рынки стараются "поднять планку". Доходность 10-летних казначейских обязательств США за последние несколько недель упала до уровня 2,6% годовых, рынок получает сигналы, что среди инвесторов мало кто верит в то, что ФРС решится на повышение процентной ставки в ближайшие месяцы.

Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 МСК, скорее всего, глобальный финансовый регулятор сохранит ставку рефинансирования на текущем уровне, в диапазоне 2,25-2,5% годовых, а в сопроводительном комментарии будет указано, что дальнейшее изменение денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих макроэкономических данных о состоянии экономики США.

Как отмечает эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев, рубль держится вблизи максимумов августа в паре с долларом. Снижение котировок доллара забуксовало вблизи отметки 64 руб./$1, для пробоя которой могут потребоваться свежие катализаторы. В краткосрочной перспективе прорыв этой отметки вряд ли состоится, учитывая общую осторожность игроков в ожидании итогов заседания Федрезерва, от которого инвесторы ждут смягчения риторики. Тем не менее, в целом у рубля есть все предпосылки для сохранения крепких позиций, если, конечно, планы Brent по покорению уровня $70 не сорвутся из-за желающих зафиксировать прибыль.

Рынок нефти поддерживают сообщения об отмене апрельской встречи ОПЕК+. Это автоматически означает, что сделка по ограничению добычи будет действовать как минимум до июня. Впрочем, в отношении дальнейшей пролонгации обязательств в рядах производителей присутствуют разногласия. В ближайшей перспективе игроки будут ждать данных API по запасам нефти в Штатах, которые помогут сформировать ожидания в преддверии официального пресс-релиза Минэнерго США, полагает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, в течение торгов во вторник индекс МосБиржи обновил 3-недельный максимум, а индекс РТС переписал месячную вершину, приблизившись к годовой. Оптимизм на мировых рынках поддерживается ожиданиями смягчения взглядов ФРС на дальнейшую монетарную политику, которое может быть отражено в заявлении американского регулятора по итогам мартовского заседания.

Тем не менее, на рынке акций чувствовалась некоторая усталость от восходящего движения последних трех сессией. Как только внешний фон начал испытывать небольшое ухудшение, российские индексы перешли к коррекции, растеряв в конце торгов большую часть дневных достижений. Учитывая, что на последней волне роста на рынке в "маржинальную ловушку" попало достаточно много игроков на понижение, а до подведения итогов заседания ФРС остается чуть более суток, можно будет увидеть еще один восходящий всплеск в российских индексах, считает эксперт.

По оценке главного аналитика компании "БКС премьер" Антона Покатовича, нефть Brent пытается закрепиться вблизи $68 за баррель, а наличие фундаментальной поддержки сохраняет потенциал для роста.

Базисом для роста нефти остается действие сделки ОПЕК+ - экспортеры наращивают объемы сокращения в рамках квот, что способствуют снижению объемов профицита на пути рынка к ребалансировке. Ускоряет данный процесс и повышенный спрос в рамках сезонности при подготовке к автомобильному сезону.

Также поддержку оказывает новостной фон - на заседании мониторингового комитета ОПЕК страны-участники подтвердили свою приверженность сделке, и более того, некоторые экспортеры указали на продолжение снижения добычи, обгоняя план по выполнению квот. Основной позитивный импульс для настроений участников рынка был сформирован - вопрос о продлении сделки до конца 2019 года так или иначе будет рассматриваться, это для большинства экспортеров является наиболее предпочтительным сценарием.

Плюс ко всему, играет роль геополитический набор факторов - поступают все более пессимистичные прогнозы в отношении нефтедобычи в Венесуэле под действием американских санкций. Добыча в республике в этом году может упасть до уровней 0,7-0,8 млн б/с. Со стороны США также звучат высказывания, подтверждающие намерения Штатов продолжать стратегию наращивания давления на Иран, что позволяет рынкам ожидать дальнейшего спада в добычи в исламской республике. В результате в ближайшие две недели у нефтяных цен есть потенциал для роста к отметке $70 за баррель, а до конца текущей недели коридор колебаний может составить $67,4-69,5 за баррель, считает А.Покатович.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон остается позитивным, что подогревает российские акции. Продолжили рост бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,2%) - отчетность за 2018 год не была сильной, однако ожидаемая дивидендная доходность бумаг превышает 13%. "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,6%) сообщила о падении прибыли по РСБУ в 2018 году на 37,4% (до 18,8 млрд рублей) при росте выручки на 2,8%. Бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,7%) подорожали на фоне отчетности, которая показала рост прибыли в 2018 году на 2% - до 16,23 млрд рублей. Однако более позитивным стало то, что соотношение "чистый долг/скорректированная EBITDA" снизилось за год с 1,17x до 0,83x.

На рынках ждут итогов двухдневного заседания ФРС, а также очередного голосования по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Нефть вновь становится заложником политики. Венесуэла прекратила экспорт нефти в Индию, в Алжире набирает силу протестное движение, в Китае стоимость контрактов на Шанхайской бирже превысила котировки Brent. Усилилась бэквордация в нефтяных контрактах - поставки Brent в мае текущего года оказались на $2 дороже поставок в мае 2020 года. Конечно, беспокойство на рынке сохраняется, что связано с возможным замедлением глобального роста. Между тем даже в Bank of America, где ждут увеличения спроса в текущем году лишь на 1,2 млн б/с, прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $70 за баррель. Вероятно, что в ближайшее время нефть может продолжить рост за счет ухудшения ситуации в ряде добывающих стран, включая Венесуэлу, а также Алжир. Если политические беспорядки в Алжире усилятся, то рынок может не досчитаться еще около 0,5-1,5 млн б/с, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник выступили акции "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+10,1%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+9,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+6,5%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+4,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,1%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+2,5%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-4,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,5%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-3,1% и -2,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,439 млрд рублей (из них 9,904 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).