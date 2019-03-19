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19 марта 2019 года 19:24

Рубль продолжает торговаться с незначительным изменением к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 19 марта. Доллар США незначительно снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине после существенного укрепления в предыдущие торговые сессии в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседаний ФРС США и ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 64,36 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,04 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,2 копейки - до 68,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжил консолидацию к доллару и евро на вечерних торгах во вторник после роста в предыдущие дни в ожидании ключевых событий недели - заседаний ФРС США и ЦБ РФ. Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта, ЦБ РФ - 22 марта. Эксперты в целом не ожидают от обоих центробанков каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике, однако особое внимание рынков будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок ФРС США. Многие экономисты ожидают, что американский центробанк может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, после двух дней активного укрепления рубль демонстрирует довольно спокойную динамику на торгах вторника. "На текущий момент рубль подошел к тем уровням, которые можно считать более или менее равновесными. Ключевым событием этой недели для всех валют emerging markets является заседание ФРС США, итоги которого станут известны в среду вечером. До этого момента рынки, в том числе российский, ожидает консолидация на текущих уровнях. Итоги заседания американского центробанка могут задать тон для рубля и других валют emerging markets на ближайшее время", - отметил М.Поддубский.

"Рубль накануне продолжил уверенное укрепление, и к настоящему моменту его укрепление с начала года составляет более 8%, то есть более, чем все прочие валюты из блока развивающихся стран. Поддержку рублю продолжает оказывать комплекс позитивных внешних и внутренних факторов. Валюты развивающихся стран в целом укрепляются в преддверии заседания ФРС, от которого ожидается некоторое смягчение риторики. Цены на нефть находятся на комфортных для рубля уровнях вблизи отметки $68 за баррель Brent. Приближение налогового периода локально дополнительно повышает спрос на российскую валюту", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на торгах во вторник после приближения стоимости WTI к максимуму с ноября прошлого года. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 0,12% - до $67,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,02% - до $59,37 за баррель.

Поддержку рынку оказывают заверения ОПЕК в приверженности восстановлению баланса спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи. Как сообщалось, по итогам заседания в воскресенье-понедельник страны ОПЕК+ согласились увеличить объем сокращений нефтедобычи сверх условий достигнутого в прошлом году соглашения.

В то же время неослабевающая добыча сланцевой нефти в США одновременно с сохраняющимися опасениями замедления темпов глобального экономического роста продолжают сдерживать цены на нефть, отмечают эксперты. Одним из последствий ослабления темпов подъема мировой экономики, в частности, из-за торгового спора США и Китая, может стать уменьшение глобального спроса на нефть, пишет Dow Jones.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством торговли в среду в 17:30 МСК. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 марта на 35,27 копейки, до 64,3167 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,15 копейки, до 72,9995 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 21,71 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,3044 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 11,84 копейки и составил 64,3334 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 671,37 млн, из которых $980,003 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 691,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к понедельнику на 31,25 копейки, до 72,9607 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 13,9 копейки и составил 73,0296 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR597,364 млн, из которых EUR204,758 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR392,606 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,97 трлн рублей (при лимите 1,97 трлн рублей и спросе 2,25 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 12 марта, банки разместили в ЦБ 1,819 трлн рублей (при лимите 2,15 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на отметке 7,84% годовых. В свою очередь, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 3 б.п. каждая - до 8,44% и 8,55% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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