Изменения цен евробондов РФ во вторник незначительные на фоне ожиданий заседания ФРС

Москва. 19 марта. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне ожиданий инвесторами объявления итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 марта и составила 110,96% от номинала, что соответствует доходности 3,64% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 18 марта всего на 3 базисных пункта, составив 98,93% от номинала. Их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 2,42% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню всего на 3 базисных пункта - до 111,82% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,03% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 107,965% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,035% годовых). Бумаги с погашением 2026 году выросли в цене по отношению к 18 марта на 4 базисных пункта, до 102,51% от номинала, что соответствует доходности 4,34% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году снизились в цене на 4 базисных пункта, до 104,46% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,785% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 2 базисных пункта - до 99,68% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,27% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 10 пунктов, до 99,46% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,33% годовых).

"После умеренного роста, зафиксированного накануне, сегодня российские еврооблигации не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов мартовского заседания ФРС. Формированию позитивного для рынка фона в последние дни способствовали ожидания того, что Федрезерв США в ближайшие месяцы, скорее всего, будет проводить относительно мягкую денежно-кредитную политику, что стимулировало спрос на все активы стран с развивающейся экономикой. Поддержку нашим бумагам оказывали также растущие цены на нефть. Кроме того, в последнее время мы наблюдали некоторое новостное затишье в отношении новых антироссийских санкций. Все это в совокупности стимулировало участников рынка к покупкам отечественных евробондов. Сегодня же рынок фактически замер в ожидании вердикта американского регулятора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай.