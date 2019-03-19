ФРС США сохранит текущую политику и риторику по итогам заседания 19-20 марта - Julius Baer

"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На сегодняшний момент у него мало поводов для того, чтобы отказаться от выжидательной позиции и изменить ключевую ставку с текущих 2,25-2,5%. Свежая статистика указывает на некоторую стабилизацию роста американской экономики, а восстановление стоимости активов улучшает прогнозы на ближайшие месяцы. Все это позволяет ФРС воздерживаться как от смягчения, так и от ужесточения политики. Мы ожидаем, что регулятор также сохранит намерение завершить "расчистку" своего баланса в ближайшие кварталы. Это позволит нивелировать риски снижения ликвидности на рынке".

Представители Комитета по операциям на открытых рынках, скорее всего, объявят о некотором снижении обновленных прогнозов по росту ВВП, уровню безработицы и инфляции, а также целевому уровню процентных ставок, полагает Дэвид Коль. До сих пор регулятор рассматривал вероятность двух повышений ставок в 2019 году. "Понижение прогноза до одного повышения выглядит реальным на фоне мягкой риторики ФРС на прошлом заседании, - убежден эксперт Julius Baer. - Возобновление процесса ужесточения условий кредитования возможно при ускорении инфляции, которое мы ожидаем только во второй половине года".