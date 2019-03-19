.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, не исключают смягчения риторики регулятора
.
19 марта 2019 года 18:30
Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, не исключают смягчения риторики регулятора
Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, 22 марта, на уровне 7,75%, некоторые эксперты допускают смягчение риторики регулятора. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке будет опорным, но начиная с него регулятор изменит подход к публикации информации. Одновременно с пресс-релизом по ставке планируется опубликовать таблицу с обновленным прогнозом основных макроэкономических показателей. После этого пройдет пресс-конференция председателя ЦБ. Доклад о денежно-кредитной политике (ДКП), который ранее представлялся в день заседания совета директоров, теперь будет публиковаться через неделю после решения по ставке. Худшие прогнозы регулятора пока не оправдались. ЦБ ждет улучшения ситуации и с инфляцией, и с экономическим ростом во втором полугодии 2019 года. "Мы видим, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худшие, скажем, из наших прогнозов. Связано это с тем, что, особенно в рознице, более медленно и плавно идет повышение цен в связи НДС. Плюс многие разовые факторы действуют в обратном направлении", - сообщила в начале прошлой недели первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, ситуация с экономическим ростом в РФ прогнозируемая и подконтрольная, он начнет ускоряться во второй половине 2019 года. Совет директоров Банка России 22 марта оценит достаточность принятых в сентябре и декабре 2018 года решений о повышении ключевой ставки, заявил в начале марта директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что инфляционные тренды в январе-феврале 2019 года складываются несколько ниже базового сценария ЦБ и что вероятность достижения инфляцией на пике 6% снизилась. Инфляция в годовом выражении в феврале 2019 года ускорилась до 5,2% с 5,0% в январе. Декабрьский прогноз Банка России по инфляции ЦБ на 2019 год составляет 5-5,5%, по росту ВВП - 1,2-1,7%. ЦБ ранее ожидал пик годовой инфляции в марте-апреле в интервале 5,5-6%. "ВТБ Капитал" ожидает сохранения ключевой ставки в пятницу. "Однако еще большую важность для участников рынка представляют планы ЦБ в отношении дальнейшей траектории ставки. Мы полагаем, что основной посыл регулятора будет заключаться в осторожном оптимизме относительно инфляции, которая в первом квартале 2019 года оказалась ниже, чем ожидалось, но корректировать прогнозы по итогам года с учетом квартального результата пока преждевременно", - пишут аналитики в обзоре. Они считают, что Банк России рано или поздно пересмотрит декабрьский прогноз по инфляции, но сделает это в два этапа: по итогам заседаний в марте и июне - понизив его до 4,5-5,0%. Это, по мнению экономистов "ВТБ Капитала", откроет дорогу для снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) во втором полугодии 2019 года. Наиболее вероятным сроком смягчения ДКП им видится третий квартал. С учетом умеренной инфляции в феврале - начале марта аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) также ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. Они отмечают положительную динамику инфляционных ожиданий и благоприятные внешние факторы в виде подорожавшей нефти. "Мы считаем, что ЦБ РФ приступит к изменению процентных ставок в четвертом квартале 2019 года, и ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до конца года", - говорится в обзоре. Экономисты Газпромбанка предполагают, что ключевые изменения прогноза регулятора коснутся масштаба влияния НДС на цены (сейчас это от 0,6 до 1,5 процентного пункта), инфляции и цен на нефть. "Определяющими аргументами в пользу нейтрального решения ЦБ РФ (сохранения ставки - прим. ИФ) являются умеренное ускорение инфляции, которая остается существенно ниже верхней границы базового прогноза ЦБ на первый квартал текущего года, а также относительно благоприятная конъюнктура финансовых рынков - фактор, который регулятор также традиционно рассматривает как высоко значимый на локальном уровне", - обращают внимание эксперты банка "Открытие". Они отмечают достаточно сдержанную реакцию российского финансового рынка на усиление в феврале 2019 года санкционной риторики с представлением Конгрессом США нового законопроекта. "При этом стоит подчеркнуть, что хотя к настоящему моменту четкие сроки рассмотрения нового санкционного законопроекта в Конгрессе США и его одобрения президентом США не определены, данный риск для российского финансового рынка остается актуальным и существенным", - говорится в обзоре "Открытия". Экономисты банка при формировании тенденции к замедлению инфляции во втором полугодии рассчитывают на снижение ключевой ставки в сентябре-октябре текущего года. "В случае реализации внешних рисков, серьезного усиления волатильности на финансовых рынках и роста проинфляиоцнных рисков нельзя исключать дополнительного монетарного ужесточения со стороны регулятора", - отмечают они. Смягчения риторики от регулятора ждут аналитики Nordea Bank. "На фоне умеренной реакции инфляции на повышение НДС и улучшения внешних условий, Банк России, скорее всего, пересмотрит свой текущий прогноз по инфляции в сторону понижения и несколько смягчит риторику. Тем не менее, мы не ожидаем, что консервативный Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки раньше, чем в четвертом квартале 2019 года", - пишут они в обзоре. По их мнению, ЦБ будет ждать устойчивого снижения инфляционных ожиданий. "Неопределенность в отношении американо-китайских торговых переговоров по-прежнему сохраняется, а повышенная волатильность может быстро вернуться как на нефтяной рынок, так и на рынки развивающихся стран. Таким образом, пока остается напряженность в торговых отношениях между Китаем и США, Банк России, скорее всего, будет занимать осторожную позицию", - считают эксперты. Экономисты BCS также полагают, что ключевая ставка останется неизменной как на ближайшем заседании 22 марта, так и до четвертого квартала 2019 года. По их мнению, ЦБ тогда может снизить ставку на 25 б.п. - до 7,50%. Банк России при сохранении ставки в пятницу смягчит свою риторику, подтвердив возможность смягчения ДКП в конце года, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Однако мы считаем преждевременным проявление излишнего оптимизма в отношении сроков и масштабов будущих снижений ставки", - отмечают они. Экономисты Citi считают, что в заявлении по ставке в пятницу могут появиться более мягкие комментарии о будущей направленности ДКП. "В дополнение к программному заявлению, которое, по нашему мнению, будет более "голубиным", ЦБ выпустит обновленный прогноз по ключевым экономическим показателям. Мы ожидаем, что ЦБ скорректирует свой прогноз пикового значения инфляции примерно до 5,3-5,5%, прогноз на конец года - примерно до 5,0% или менее", - пишут эксперты в обзоре. Участники финансового рынка также единодушно высказали мнение о неизменности ключевой ставки 22 марта. Все участники опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, (21 эксперт) ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. Банк России на предыдущем заседании 8 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 26 апреля 2019 года.
.
19 марта 2019 года 19:33
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США, однако к закрытию "бычий" настрой несколько ослаб из-за забуксовавшей нефти Brent; в аутсайдерах выступили упавшие на 10% акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг. читать дальше
.19 марта 2019 года 19:24
Москва. 19 марта. Доллар США незначительно снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине после существенного укрепления в предыдущие торговые сессии в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседаний ФРС США и ЦБ РФ. читать дальше
.19 марта 2019 года 19:07
Объем размещения ОФЗ, скорее всего, будет несколько ниже рекорда прошлой недели - 60-80 млрд руб.; рекомендуем к покупке ОФЗ 26226 - Промсвязьбанк
Аппетит к риску на рынках накануне аукционов Минфина остается высоким, поддерживаемый ожиданиями смягчения риторики, как американского Центробанка (20 марта), так и российского (22 марта), отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. При этом опережающую динамику роста котировок с начала... читать дальше
.19 марта 2019 года 19:00
Москва. 19 марта. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне ожиданий инвесторами объявления итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:06
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций алюминиевого производителя, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет 4,46 гонконгского доллара за... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:47
Чистая прибыль "Энел Россия" за 2018 г. по МСФО обеспечивает 14%-ю дивидендную доходность - Sberbank Investment Research
"Энел Россия" опубликовала результаты за 2018 год по МСФО. Они оказались на уровне консенсус-прогноза с поправкой на однократный эффект от изменения пенсионных обязательств, вызванный повышением пенсионного возраста. Тем не менее, компания не сделала поправку на это обстоятельство при расчете... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:40
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,68 рубля до 2,88 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:23
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20 до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:08
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,68 рубля до 2,88 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". читать дальше
.19 марта 2019 года 16:44
нвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20 до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих бумаг аналитиками была понижена с... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:26
"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка на 0,4% в начале дня. Основные надежды инвесторов связаны с тем, что ФРС может смягчить планы повышения ставки в текущем и следующем годах. Кроме того, ФРС может урезать планы сокращения баланса. Условия для российского рынка... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:50
Основным фактором роста российской валюты остается высокий спрос на отечественные долговые бумаги - БКС
"На старте сессии пара USD/RUB продемонстрировала кратковременный восходящий импульс, после чего перешла к снижению, приблизившись к семимесячному минимуму, но затем возобновила попытки коррекционного отскока. Пара EUR/RUB во вторник открылась вверх, но сразу перешла к снижению, после чего начала... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:31
Москва. 19 марта. Доллар США слегка снижается, евро повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине после существенного укрепления в предыдущие торговые сессии в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседаний ФРС США и ЦБ РФ. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.