Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Юнипро до "покупать" и оценку на 7,5%

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,68 рубля до 2,88 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

Как отмечается в обзоре, эксперты "Ренессанс Капитала" скорректировали модель оценки "Юнипро" с учетом более высоких рыночных цен на электроэнергию, что привело к росту прогнозной цены акций компании, и подняли рейтинг для бумаг, полагая, что привлекательная дивидендная доходность сможет способствовать ре-рейтингу акций.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 3,01 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,58 рубля за штуку.