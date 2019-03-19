Чистая прибыль "Энел Россия" за 2018 г. по МСФО обеспечивает 14%-ю дивидендную доходность - Sberbank Investment Research

"Энел Россия" опубликовала результаты за 2018 год по МСФО. Они оказались на уровне консенсус-прогноза с поправкой на однократный эффект от изменения пенсионных обязательств, вызванный повышением пенсионного возраста. Тем не менее, компания не сделала поправку на это обстоятельство при расчете чистой скорректированной прибыли, которая служит основой для определения дивидендов, так что менеджмент, вероятно, предложит дивиденды в размере 0,141 руб. на акцию (генеральный директор подтвердил приверженность компании 65%-му коэффициенту дивидендных выплат при выплате дивидендов за 2018 год), что соответствует доходности около 14% с учетом текущей рыночной цены. Ранее компания давала ориентир по дивиденду в размере 0,0134 руб. на акцию. Мы не видим изменений по сравнению с последней презентацией обновленных данных в феврале в рамках "дня инвестора". В отсутствие существенных комментариев по продаже Рефтинской ГРЭС мы считаем, что публикация результатов, вероятно, будет более или менее нейтральным событием для акций компании на данный момент", - указывают аналитики Sberbank Investment Research Федор Корначев и Алексей Рябушко.

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