Рубль слабо меняется к доллару и евро после сильного роста в предыдущие торговые дни

Москва. 19 марта. Доллар США слегка снижается, евро повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине после существенного укрепления в предыдущие торговые сессии в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседаний ФРС США и ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 64,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,05 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 1,0 копейки - до 68,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 марта на 35,27 копейки, до 64,3167 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,15 копейки, до 72,9995 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на дневных торгах во вторник после роста в предыдущие дни в ожидании ключевых событий недели - заседаний ФРС США и ЦБ РФ. Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта, ЦБ РФ - 22 марта. Эксперты в целом не ожидают от обоих центробанков каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике, однако особое внимание рынков будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок ФРС США. Многие экономисты ожидают, что американский центробанк может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. На выходных газета South China Morning Post написала, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена на июнь. Изначально ожидалось, что встреча для подписания торгового соглашения состоится в марте, затем появились слухи, что она пройдет не ранее апреля.

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник после укрепления накануне, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,8% - до $68,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,61% - до $59,74 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня. Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

"Рубль накануне продолжил уверенное укрепление, и к настоящему моменту его укрепление с начала года составляет более 8%, то есть более, чем все прочие валюты из блока развивающихся стран. Поддержку рублю продолжает оказывать комплекс позитивных внешних и внутренних факторов. Валюты развивающихся стран в целом укрепляются в преддверии заседания ФРС, от которого ожидается некоторое смягчение риторики. Цены на нефть находятся на комфортных для рубля уровнях вблизи отметки $68 за баррель Brent. Приближение налогового периода локально дополнительно повышает спрос на российскую валюту", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Последние две торговые сессии на внутреннем валютном рынке отмечены заметным укреплением российской валюты - за два дня рубль отыграл 1,8%, а пара "доллар-рубль" вчера опускалась в районе 64,15 руб./$1 (минимумы с августа прошлого года). Каких-либо очевидных новостных драйверов для относительно резкого укрепления рубля в последние два торговых дня мы не наблюдали, но общий внешний фон оставался благоприятным. На текущий момент мы видим консолидацию нефтяных котировок на относительно высоких уровнях, сезонно сильный счет текущих операций, с запасом перекрывающий объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, высокий спрос на российские гособлигации и приближение к традиционно повышенным мартовским налоговым выплатам (по нашей оценке, в период 25-28 марта российским компаниям предстоит уплатить около 1,75 трлн рублей). Не менее важным фактором в укреплении рубля в последние дни мы считаем и общее локальное улучшение отношения инвесторов ко всей группе emerging markets", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Отечественную валюту поддерживает нефть, которая упорно цепляется за отметку $67,5 за баррель Brent. Кроме того, экспортеры начинают подготовку к налоговым выплатам в марте. Важную роль также играет технический фактор. После обновления многомесячного минимума по паре "доллар-рубль" могли сработать ордера на закрытие длинных позиций по доллару, что в моменте привело пару к значению 64,14 руб./$1. На рынке принято говорить, что рубль игнорирует риски новых ограничительных мер, но стоит вспомнить, что текущие значения были сформированы именно на волне эмоциональной реакции на американские нововведения. За год у рубля лишь увеличилась фундаментальная устойчивость за счет роста международных резервов выше внешних обязательств. Платежный баланс остается положительным, а доходность высокой, что и привлекает любителей carry trade", - говорит аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 19 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,97 трлн рублей (при лимите 1,97 трлн рублей и спросе 2,25 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 12 марта, банки разместили в ЦБ 1,819 трлн рублей (при лимите 2,15 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на отметке 7,84% годовых. В свою очередь, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 3 б.п. каждая - до 8,44% и 8,55% годовых.