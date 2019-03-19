Нефть продолжает расти - БКС

"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме того, повлиять на динамику котировок могут данные по запасам и добыче. Сегодня в 23:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 выйдут данные от Минэнерго США. Ожидается уменьшение запасов нефти на 0,8 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 3,4 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.