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19 марта 2019 года 15:22
ФРС определит судьбу EUR/USD - FxPro
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный минимум) до 1,1350. Напомним, что резкое снижение было спровоцировано ухудшением прогнозов и существенным смягчением риторики по итогам заседания в начале марта, когда в ЕЦБ пообещал не повышать ставку в 2019 и проводить аукционы предоставления ликвидности. Такой тактический ход стал ответом на смягчение риторики Резервной Системы. Сейчас все внимание на FOMC: в среду планируется публикация прогнозов экономического роста и обнародование ожиданий по изменениям процентных ставок в 2019. Рынки в настоящий момент закладывают сохранение экстремально стимулирующей риторики. Инструмент FedWatch от CME указывает, что участники рынка на 38% уверены в возможности снижения ставок в течение последующих 12 месяцев. Эти данные резко контрастируют с последней официальной оценкой, предполагавшей 1-2 повышения в течение года. Впрочем, рынки часто придерживаются более мягких прогнозов, нежели обещает ФРС в начале года, однако потом корректируют их не без помощи намеков со стороны представителей Резервной Системы. ФРС: ведущий или ведомый? Мартовское заседание может стать очередной попыткой подтолкнуть рынки изменить свои ожидания экстремально "голубиной" политики, так как последние данные из США не настолько плохи, как опасались участники рынка, и это подчеркивает исключительно оптимистичный настрой фондовых площадок. Если мы правы, то пара EUR/USD может развернуться к снижению после касания сопротивления нисходящего канала вблизи 1,1350 и отправиться в новый спад. Технической целью для этого снижения может стать область предшествующих локальных минимумов около 1,1180. Сейчас на графике отчетливый нисходящий канал, нижняя граница которого позволяет предположить достижение отметки 1,1100 по EUR/USD к концу марта: в случае разворота доллара к росту, это станет уровнем притяжения "медведей". Будет слишком опрометчиво полностью исключить альтернативный вариант развития. Регулярно оказываясь под градом критики Трампа, ФРС вполне может поддаться давлению и продолжить планомерно смягчать риторику. В этих условиях пара EUR/USD может вырваться из нисходящего тренда. Решительный рост над 1,1350 способен стать отправной точкой для роста к уровням выше 1,1500, вернув пару в "боковой" диапазон", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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19 марта 2019 года 19:33
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США, однако к закрытию "бычий" настрой несколько ослаб из-за забуксовавшей нефти Brent; в аутсайдерах выступили упавшие на 10% акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг. читать дальше
.19 марта 2019 года 19:24
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.19 марта 2019 года 19:07
Объем размещения ОФЗ, скорее всего, будет несколько ниже рекорда прошлой недели - 60-80 млрд руб.; рекомендуем к покупке ОФЗ 26226 - Промсвязьбанк
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.19 марта 2019 года 19:00
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.19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:30
Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, не исключают смягчения риторики регулятора
Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, 22 марта, на уровне 7,75%, некоторые эксперты допускают смягчение риторики регулятора. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке будет опорным, но начиная с него регулятор изменит подход к публикации информации.... читать дальше
.19 марта 2019 года 18:06
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций алюминиевого производителя, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет 4,46 гонконгского доллара за... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:47
Чистая прибыль "Энел Россия" за 2018 г. по МСФО обеспечивает 14%-ю дивидендную доходность - Sberbank Investment Research
"Энел Россия" опубликовала результаты за 2018 год по МСФО. Они оказались на уровне консенсус-прогноза с поправкой на однократный эффект от изменения пенсионных обязательств, вызванный повышением пенсионного возраста. Тем не менее, компания не сделала поправку на это обстоятельство при расчете... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:40
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,68 рубля до 2,88 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:23
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20 до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих... читать дальше
.19 марта 2019 года 17:08
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,68 рубля до 2,88 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". читать дальше
.19 марта 2019 года 16:44
нвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20 до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих бумаг аналитиками была понижена с... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:26
"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка на 0,4% в начале дня. Основные надежды инвесторов связаны с тем, что ФРС может смягчить планы повышения ставки в текущем и следующем годах. Кроме того, ФРС может урезать планы сокращения баланса. Условия для российского рынка... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:50
Основным фактором роста российской валюты остается высокий спрос на отечественные долговые бумаги - БКС
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