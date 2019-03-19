Рынок нефти ждет увеличение сланцевой добычи - Julius Baer

Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и решения стран-членов ОПЕК. До сих пор рост сланцевой добычи в США нивелировал риски формирования дефицита и почти полностью компенсировал увеличение спроса на "черное золото" в мире. Как следствие, публикация в понедельник обновленных официальных прогнозов по объему добычи сланцевой нефти в краткосрочной перспективе привлекла особое внимание игроков.

"Свежие данные оказались в рамках рыночных ожиданий: сланцевая добыча продолжит рост к новым историческим максимумам, однако более медленными темпами, - указывает Норберт Рюкер. - Буровая активность в последнее время снизилась и вернулась к уровням начала года. Эта динамика, однако, была ожидаема и необходима для нормализации настроений в секторе, который в прошлом году пребывал в состоянии близком к эйфории. В текущем сезоне отчетности компании демонстрируют строгое управление издержками на фоне сохранения роста добычи. Что интересно, рост цен на нефть с начала года уже учитывает увеличение числа новых скважин, который указывает на дальнейший рост добычи в ближайшем будущем. Мы сохраняем прогноз, согласно которому сланцевая добыча в США в ближайший год увеличится примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Многочисленные геополитические факторы сегодня не позволяют котировкам выйти за пределы сформировавшегося ценового коридора. Его верхняя граница (70 долл. США за баррель) определяется инфляцией топливных цен, которые сдерживают мировой спрос, а нижняя - перспективой сокращения инвестиций в сланцевой индустрии при ценах ниже 50 долл. США за баррель. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок".