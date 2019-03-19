Если по итогам пятницы индекс МосБиржи сумеет закрыться выше отметки 2500 пунктов, то высоки шансы на тест исторических максимумов - ГК "ФИНАМ"

"Ждём итогов заседания ФРС, кроме того, в среду и в четверг на российском рынке пройдёт квартальная экспирации всех фьючерсов и опционов. После этого с высокой вероятностью мы увидим начало коррекции, но насколько она будет глубока, будет зависеть уже от внешних факторов. Пока российские инвесторы вновь позабыли о санкционных рисках для российского нефтегазового сектора, и тем более все позабыли о возможных санкциях против российского долга (ОФЗ). Да и цены на нефть уже подошли к экстремальным отметкам, откуда в любой день может начаться коррекция. С технической точки зрения картина пока остаётся нейтральной, но мы продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только пару торговых сессий подряд индекс закроется ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%. Пока что уже вторую неделю индекс зубами цепляется за этот важный рубеж. Пока же, если по итогам пятницы индекс сумеет закрыться выше отметки 2500 пунктов, то высоки шансы на тест исторических максимумов", - полагает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.