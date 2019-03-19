Краткосрочные ориентиры - 66.5-68.5 долл. за баррель Brent - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день обсуждений нефтяного рынка в рамках министерской встречи, на которой представители стран ОПЕК+ главным образом обсуждали эффективность декабрьской сделки по сокращению нефтедобычи. В результате обсуждений было принято решение отложить решение о сохранении квот добычи сырья на вторую половину 2019 года до следующей министерской встречи в июне текущего года. Кроме того, министры отменили ранее запланированную на апрель встречу, на которой ожидалось объявление о сохранении сделки ОПЕК+ до конца года. Министр энергетики России А. Новак в ходе обсуждений отметил сохраняющуюся неопределенность на рынке нефти, которая увеличится в апреле в связи с прекращением временных разрешений восьми странам на импорт иранской нефти, что в результате может существенно снизить предложение сырья на мировом рынке. Поэтому российская сторона выступила за то, чтобы отложить до июня решение о том, продлевать или нет текущую сделку по сокращению нефтедобычи. Сегодня вечером участники рынка будут ожидать публикации данных по коммерческим запасах нефти в США от Американского института нефти (API). Краткосрочные ориентиры на Brent $66.5-$68.5/bbl".