В долгосрочной перспективе грамотное распоряжение привлеченными средствами может позитивно отразиться на прибыльности "Черкизово" - БКС

"Пока точных параметров размещения не озвучено, как и конкретных планов по использованию привлеченных средств. Кроме того, фактическая реализация планов будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Год назад компания уже предпринимала попытку провести SPO, однако из-за волатильности рынка отказалась от размещения. В краткосрочной перспективе как допэмиссия, так и продажа долей мажоритарных акционеров воспринимаются инвесторами российского рынка негативно. Из-за допэмиссии снижается показатель прибыли на акцию (Eps) за счет роста знаменателя, что способствует более низкой стоимости акций. Из-за низкой ликвидности бумаг сегодня котировки "Черкизово" теряют более 15% на МосБирже. Тем не менее, в долгосрочной перспективе грамотное распоряжение привлеченными средствами может позитивно отразиться на прибыльности компании и способствовать росту ее оценки. Также рост ликвидности акций вследствие увеличения free-float может сделать бумаги компании более привлекательными для инвесторов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

.

Компании упоминаемые в новости: Группа Черкизово