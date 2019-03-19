Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, бумаги "Черкизово" теряют более 10% на новостях о re-IPO

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ утром во вторник подрос по инерции вслед за выросшими индексами в США и нефтью, хотя конъюнктура в Азии подает коррекционные сигналы; подъем индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля, при этом упали более чем на 10% акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2490,22 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1221,08 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 64,25 рубля (-0,12 рубля).

Выросли рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6% и +1,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%, до 206,9 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%) и упали на 11,3% акции "Группы Черкизово" (до 1828 рублей).

ПАО "Группа Черкизово" объявило о намерении провести предложение обыкновенных акций с листингом на "Московской бирже". Сделку планировалось провести год назад, однако тогда она была отложена из-за скачка волатильности на фондовом рынке после введения жесткого пакета антироссийских санкций США в начале апреля. Предложение будет включать первичный и вторичный компоненты. Первичный компонент будет состоять из 2 млн 916 тыс. 759 (6,6% капитала) казначейских акций, находящихся во владении "Черкизово", и акций дополнительного выпуска. Планируется, что в сумме компания получит около $200 млн и использует средства для погашения долга и потенциальных M&A.

Существующие акционеры реинвестируют часть поступлений от продажи принадлежащих им пакетов, потратив их на приобретение акций нового выпуска. Предполагается, что после re-IPO доля акций "Черкизово" в свободном обращении составит не менее 25%. Продающие акционеры и сама компания берут на себя обязательство не продавать акции после сделки в течение полугода.

Индексы в США в понедельник умеренно подросли в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики.

Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. На выходных газета South China Morning Post написала, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена на июнь. Изначально ожидалось, что встреча для подписания торгового соглашения состоится в марте, затем появились слухи, что она пройдет не ранее апреля.

Во вторник в Азии индексы скорректировались вниз (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%), в Европе индексы консолидируются (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть во вторник сохраняет восходящий импульс после роста накануне, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,77 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), апрельская цена WTI - $59,46 за баррель (+0,1% и +1% в понедельник).

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.

Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, нефть выросла на фоне итогов встречи министров стран ОПЕК+, которая завершилась в Баку, где стороны согласились продлить условия сокращения добычи нефти до июньского заседания ОПЕК. Большинство индексов стран АТР завершили вторник снижением, которое последовало после сильного роста рынка на прошлой неделе. Также инвесторы негативно восприняли новость об очередном отклонении условий выходе Великобритании Палатой общин в понедельник. Торговая активность инвесторов продолжит оставаться низкой в преддверии начала двухдневного заседания FOMC. Не исключено коррекционное снижение курса рубля против доллара, которое может последовать после пяти дней непрерывного роста. Вслед за рублем может начать снижаться и индекс РТС. Высокие цены на нефть будут оказывать поддержку акций нефтегазовых компаний.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи подобрался к верхней границе бокового канала 2450-2500 пунктов, пробить которую без дополнительных поводов будет очень сложно. Спекулятивно интересны акции Сбербанка, которые отскочили от поддержки 204 руб. и на сильном рубле вполне могут уйти выше 210 руб., также есть смысл рискнуть купить бумаги "Газпрома" с первой целью повышения 160 руб.

Но в целом стоит проявлять осторожность: при подходе индекса МосБиржи к 2500 пунктам могут начаться продажи, которые, впрочем, вряд ли коснутся дивидендных акций. На прошедшем в Баку очередном заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+ никаких громких заявлений в поддержку нефти не было, возможно, потому, что она пока в этом не нуждается. Однако складывается впечатление, что действующие ограничения на снижение добычи будут продлены на второе полугодие. Нефть сохраняет потенциал роста, не хватает какой-то "зажигательной" новости, чтобы котировки Brent рванули к первой цели своего подъема - в район $70 за баррель. Возможно, таким триггером станут данные по запасам нефти в Штатах или вести "с полей" торговых переговоров между США и Китаем, считает А.Антонов.

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, дальнейший рост цен нефти, на который закладываются покупатели рубля, пока не предрешен.

Главным событием на рынке нефти можно назвать известие о принятой в Баку рекомендации Министерского мониторингового комитета по выполнению сделки по сокращению добычи нефти (JMMC) о переносе апрельского заседания стран ОПЕК+ на более позднее время. В качестве вероятного срока назывался июнь. Саудовская Аравия намекнула союзникам, что сделку об ограничении добычи, которая была рассчитана на первое полугодие 2019г, возможно, придется продлить до конца 2019 года. Решения стран ОПЕК+ уже во второй раз показывают свою эффективность: с начала 2019 года цены нефти выросли на 25-30%, приостановился рост мировых запасов. Кроме планового сокращения добычи странами ОПЕК+ на величину, близкую к 1,2 млн б/с, рынок обращает внимание на "внеплановые" сокращения добычи в Иране в связи с ограниченными пока санкциями поставки нефти из этой страны, а также провал добычи нефти в Венесуэле.

Вместе с тем фактором сдерживания роста цен выступает потребление, которое может сократится в связи с грозящими разрастись торговыми спорами между США и Китаем, к чему добавляются новые сигналы. Можно обратить внимание на вышедшие данные японской статистики по снижению потребления нефти уже третий месяц подряд. Япония без лишнего шума возвращается к использованию атомной энергии, что будет приводить к торможению потребления традиционных ископаемых энергоносителей. Кроме того, сокращение потребления и здесь может быть связано со здоровьем экономики, которое вызывает все большее беспокойство для многих стран мира. Так, в Bernstein Energy предупреждают, что ожидаемый годовой рост спроса на нефть в 2019 году легко может сократиться с 1,3 млн б/с до 1,0 млн б/с. Так что дальнейший рост цен нефти, на который, по-видимому, закладываются покупатели рубля, пока еще не предрешен, считает аналитик.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, краткосрочный потенциал роста рынка акций РФ сохраняется. В США индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы текущего года, на рынках сохраняется умеренный оптимизм в ожидании заседания ФРС в середине недели. Регулятор, скорее всего, сохранит курс на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, а то и вовсе просигнализирует о более длительной паузе в повышении процентных ставок.

В Европе накануне британский парламент сообщил, что не может провести третье голосование по плану Brexit без его модификации, что усложняет задачу для Терезы Мэй. Нефть Brent вновь нацелилась на $68 за баррель после заявлений ОПЕК+ о намерении сокращать нефтедобычу как минимум в течение первой половины текущего года. Следующее заседание нефтедобывающих стран пройдет в конце июня. Во вторник и среду инвесторы традиционно будут ждать еженедельных данных по запасам в США. От текущих вершин краткосрочным инвесторам покупать все опаснее.

Перед индексами МосБиржи и РТС открыта дорога к росту в район 2500 пунктов и 1230 пунктов соответственно (район максимума текущего года для РТС). Рубль продолжает уверенный подъем против доллара и евро, достигнув новых максимумов с лета прошлого года. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть, приближение налогового периода, затишье в санкционной тематике и общая склонность мировых инвесторов к риску. В краткосрочной перспективе как индексы РФ, так и российская валюта еще обладают потенциалом повышения, считает аналитик.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, в качестве ближайших поддержек для индекса МосБиржи выступят уровни 2480 и 2470 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2500 и 2510 пунктов.

Днем индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации, внешний фон пока не способствует активным покупкам в российских акциях. С технической же точки зрения ближайшей целью для индекса МосБиржи выступает отметка 2500 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать вечерняя публикация январской статистики по изменению объемов фабричных заказов в США (17:00 МСК).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+8,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,7%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3,4%), бумаги ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (-2,3%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,685 млрд рублей (из них 2,009 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).