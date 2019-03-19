Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки нефти в район $70 - БКС

"Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке позитивных для рынка высказываний со встречи комитета ОПЕК+ в Баку. По итогам встречи участники комитета пришли к консенсусу, что апрельская встреча для пересмотра условий сделки по сокращению добычи будет отменена. По мнению нефтепроизводителей, пока прошло слишком мало времени, чтобы подводить промежуточные итоги. "Пока уровни запасов продолжают расти и остаются далекими от нормальных уровней, мы будем придерживаться прежнего курса, балансируя рынок", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Сделка ОПЕК+, в рамках которой 25 стран нефтепроизводителей обязались сократить добычу в совокупности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), остается основным фактором поддержки для нефтяных цен с начала 2019 г. Новости, которые позволяют судить о ее дальнейших перспективах, внимательно отслеживаются участниками рынка. Фьючерсы на Brent в понедельник прибавили около полупроцента к ценам закрытия пятницы и в целом остались в рамках прежней технической картины. После преодоления отметки $67 котировки консолидируются в узком диапазоне $67-68 за баррель. Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки в район $70. Спред между сортами Brent и WTI с начала недели продолжил сужаться. По итогам понедельника он составил $8,4 против $8,7 в пятницу. Американский сорт WTI начал догонять своего конкурента на фоне снижения прогнозов по добыче в США и замедления буровой активности в стране. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.