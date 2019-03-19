"Быки" по рублю нацелились на 62 за доллар и 72 за евро - FxPro

"Движение в пятницу и в понедельник было во многом связано с закрытием стоп-ордеров в связи с выходом за рамки устоявшегося торгового диапазона, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Важно и то, что это укрепление было поддержано торговыми объемами на ММВБ: по паре USDRUB с расчетами на "завтра" они оказались максимальными за более чем месячный период. Часто это свидетельствует о настрое игроков подключиться к движению. На глобальных рынках также отмечается развитие спроса на риски, что дополнительно подстегивает интерес к рублю. Со стороны теханализа следующей ближайшей остановкой для USD/RUB является отметка 64, которая с апреля по август была значимым сопротивлением по пути роста пары. Однако мощное движение рубля в предыдущие дни позволяет искать возможные более отдаленные цели для нисходящего движения. Согласно теханализу, в случае развития роста на мировых рынках, USD/RUB вполне имеет шансы провалиться до предшествующей области консолидации вблизи 62".

Сегодня в начале сессии EUR/RUB также вышла в новый диапазон, пытаясь опуститься ниже 73. Сильное движение в предыдущие дни способно затягивать всё новых участников, вызывая развитие давления на евро относительно рубля. Текущий импульс вполне может остаться в силе, вплоть до достижения отметки в 72 по EUR/RUB, полагает эксперт.

"На наш взгляд, для развития нисходящей тенденции за пределы 62 и 72 может потребоваться новый серьезный драйвер. При этом сохраняются риски для отката, способные сломать техническую картину. Существенным ближайшим препятствием на пути роста российской валюты видится заседание ФРС в предстоящую среду. Не исключено, что рынки имеют чрезмерно завышенные ожидания относительно мягкой позиции ФРС. Далее не менее важным событием станет заседание Банка России уже в эту пятницу", - заключает Александр Купцикевич.