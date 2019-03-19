Курс USD/RUB приближается к области перепроданности - БКС

" Пройдя пик в марте-апреле, индекс потребительских цен в годовом выражении начнет плавно снижаться. Согласно ожиданиям Банка России, инфляция вернется к таргету в 4% в первом полугодии 2020 г. Данный факт помогает национальной валюте переваривать санкционные риски. Кроме того, поддержку оказывает и фактор устойчиво высоких цен на нефть вкупе с налоговыми выплатами и общим оптимизмом на Emerging markets. Пара USD/RUB на протяжении полугода постоянно останавливалась около 65, так что этот уровень успел стать очень важным психологическим рубежом. Все мы видим, как ускорилось движение после его слома. В такой ситуации можно ориентироваться на две области торможения. Первая накануне уже была протестирован - 64-64,2. Если эти уровни будут пройдены, то может произойти вторая волна ускоренного импульсного снижения курса в сторону 62,9-93,1. О каком-то более серьезном укреплении рубля сейчас говорить не приходится. Уже сегодня курс USD/RUB приближается к области перепроданности," - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.