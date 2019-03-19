Российская валюта способна выйти к отметке 64 за доллар - РФПИ

"Новую неделю рубль начал дальнейшим укреплением рубля на 0.7%, что позволило ему сохранить позиции в топ-3 ЕМ валют. Максимумы сессии находились на уровне 66.15/USD и были достигнуты вновь во второй половине дня, хотя день рубль завершал около 66.35/USD. Вероятно, одним из основных драйверов стали покупки нерезидентов на рынке ОФЗ, учитывая масштабное снижение доходностей. Кроме этого свою роль могли играть и технические факторы, связанные с безрезультатными попытками спекулянтов "поймать дно" в паре USD/RUB. По-прежнему считаем, что налоговые выплаты, благоприятная ситуация на ЕМ рынках и фундаментальные факторы способны вывести российскую валюту к отметке 64/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.