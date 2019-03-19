Темп перехода рубля в прежний равновесный диапазон 62-64 за доллар остается под вопросом - Росбанк

"Маятник настроений в моменте остается на стороне валют развивающихся стран и, в частности, рубля. Вчера национальная валюта протестировала диапазон 64-64,5 против доллара США, остановившись на уровне 64,15. Это движение вплотную приблизило курс доллара к уровням, преобладавшим до роста "санкционного" напряжения с начала августа 2018 года, однако темп перехода в прежний равновесный диапазон 62-64 остается под вопросом. Налоговый фактор исчерпает себя уже к началу следующей недели, а внешний новостной фон имеет несколько потенциальных зон неопределенности - заседание ФРС (20 марта) и Brexit (пока 29 марта). Стоит отметить, что моменты разочарования текущим политическим процессом в ЕС и Великобритании остаются весьма скоротечными. Евро (-0,3%) и фунт стерлингов (-0,8%) вчера теряли позиции в ходе дневной сессии на обострении парламентского противостояния существующем планам Brexit, но успели вернуться к своим средним значениям 1,13 и 1,32 против доллара США соответственно. Для рубля это подразумевает лишь следование за "долларовым" фактором и высокую значимость пересмотра позиции ФРС относительно перспектив монетарной политики в 2019-2020 гг., которую регулятор может транслировать уже 20 марта", - отмечают в Росбанке.