Сохраняем рекомендацию по покупке длинных ОФЗ в преддверии заседания Центробанка - Промсвязьбанк

"Покупки ОФЗ поддерживаются высокими ценами на нефть при заметном укреплении рубля на фоне глобального спроса на активы ЕМ, - указывает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - Внутренним фактором для госбумаг является предстоящее заседание ЦБ РФ в пятницу, на котором регулятор может официально подтвердить возможность снижения ключевой ставки в конце 2019 – начале 2020 года. В этом ключе, несмотря на санкционные риски, мы сохраняем уровень ближайшей цели по 10летним ОФЗ на уровне 8,15% годовых (текущий потенциал снижения доходности 17 б.п., что соответствует премии к ключевой ставке 40 б.п.). Как мы отмечали накануне, более агрессивному снижению доходности (к 8,0% годовых) пока препятствуют санкционные риски (в частности, санкции на госдолг, которые мы пока не рассматриваем в качестве базового сценария). Сохраняем рекомендацию по покупке длинных ОФЗ в преддверии заседания Центробанка: ближайшей целью выступает уровень 8,15% годовых".