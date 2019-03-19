Рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после сильного роста накануне

Москва. 19 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,39-64,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,45 руб./$1 (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,16 руб./EUR1 (+17,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 12,55 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,6 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с лета прошлого года в ходе предыдущей торговой сессии. Участники рынка постепенно переключают внимание на заседание ФРС США, рассчитывая на пересмотр денежно-кредитной политики.

Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики. Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. На выходных газета South China Morning Post написала, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена на июнь. Изначально ожидалось, что встреча для подписания торгового соглашения состоится в марте, затем появились слухи, что она пройдет не ранее апреля.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов во вторник после роста в понедельник, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,16% - до $67,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,02% - до $59,37 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня. Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.