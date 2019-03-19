Рубль реагирует только на позитивные факторы, полностью игнорируя санкционные риски - БКС

"Пара доллар/рубль достигла вчера следующей локальной поддержки 64,3, которую мы отмечали в предыдущем обзоре. После ее прокола сформировалась попытка отскока. На дневном графике индикатор RSI забрался на территорию перепроданности. На текущий момент рубль, ОФЗ и CDS на Россию находятся на более сильных уровнях, чем до санкционной паники в августе 2018 г. (с учетом роста инфляции почти в 2 раза с августовских уровней). Российская валюта реагирует только на позитивные факторы, полностью игнорируя санкционные риски. Это создает опасность шоков, если последние снова окажутся в фокусе внимания. Поэтому покупка валюты сейчас выглядит привлекательно. Я предлагал начинать формирование длинных позиций еще от 65, собирать позицию лучше долями, можно набирать от поддержки 64,3, а в случае ее пробоя - от 63,7," - отмечает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.