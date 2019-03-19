Ценовой ориентир по Brent – 66-68 долл./барр. с тенденцией к пробитию верхней границы - Промсвязьбанк

"Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне решения на мониторинговом комитете стран ОПЕК+ перенести встречу с апреля на июнь, чтобы в должной мере оценить влияние на рынок санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле. Фактически это говорит о том, что можно ожидать продления действия соглашения о сокращении добычи до конца года. Ценовой ориентир по Brent на начало текущей недели сохраняем – 66-68 долл./барр. с тенденцией к пробитию верхней границы", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.