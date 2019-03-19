19 марта 2019 года 09:56
Утренние прогнозы: верхнюю границу "бокового" канала 2450-2500 пунктов индекса Мосбиржи пока не пробить
Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на взгляд аналитиков, нейтральная. В таких условиях ожидается открытие российского рынка акций с небольшим повышением. После умеренно позитивного старта индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера российский рынок акций вырос на 0,28%, но рост мог бы быть и большим, если бы мощное укрепление рубля не мешало расти акциям экспортеров. После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, слабо прибавляют фьючерсы на них и сейчас. В такой ситуации ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3%. Однако совсем близко у рублевого индикатора рынка замаячила верхняя граница "бокового" канала 2450-2500 пунктов, пробить которую без дополнительных поводов будет очень сложно. Впрочем, такое же мнение было и в отношении рубля: мало кто предполагал, что российская валюта одним махом преодолеет отметку 65 за доллар. Но в целом стоит проявлять осторожность: при подходе индекса МосБиржи к 2500 пунктам могут начаться продажи. Впрочем, это вряд ли коснется дивидендных акций. Если посмотреть статистику последних сессий, то именно бумаги, обещающие высокие дивиденды, были в лидерах роста. Похоже, что формирование портфелей под годовые выплаты уже началось".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2490 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2510 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует активным покупкам в российских акциях. С технической же точки зрения, ближайшей целью для индекса МосБиржи выступает отметка 2500 пунктов. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация январской статистики по изменению объемов фабричных заказов в США (17:00 мск)".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы демонстрируют попытки роста. Продолжающееся укрепление российского рубля и рост интереса к ОФЗ, имеют на наш взгляд, спекулятивный характер, так как не подкреплены данными о качественном изменении структуры роста ВВП".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В ближайшие два дня возможно некоторое затишье на рынке акций в ожидании объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США - трейдеры полагают, что ФРС может изменить прогноз по денежной политики с двух повышений базовой процентной ставки в текущем году до одного, а также объявить о приостановке сокращения баланса (что, при прочих равных, имело бы благоприятное влияние на ликвидность на рынках). С позиций технического анализа, закрытие выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность восстановления восходящего тренда (что подтверждается и динамикой трендоследящих индикаторов). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна приостановка наметившегося движения вниз по паре доллар-рубль перед важным для рынка заседанием ФРС".
Опубликовано: /Финмаркет/
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