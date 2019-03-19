Ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3% - Алор Брокер

"Вчера российский рынок акций вырос на 0,28%, но рост мог бы быть и большим, если бы мощное укрепление рубля не мешало расти акциям экспортеров. После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, слабо прибавляют фьючерсы на них и сейчас. В такой ситуации ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3%. Однако совсем близко у рублевого индикатора рынка замаячила верхняя граница "бокового" канала 2450-2500 пунктов, пробить которую без дополнительных поводов будет очень сложно. Впрочем, такое же мнение было и в отношении рубля: мало кто предполагал, что российская валюта одним махом преодолеет отметку 65 за доллар. Но в целом стоит проявлять осторожность: при подходе индекса МосБиржи к 2500 пунктам могут начаться продажи. Впрочем, это вряд ли коснется дивидендных акций. Если посмотреть статистику последних сессий, то именно бумаги, обещающие высокие дивиденды, были в лидерах роста. Похоже, что формирование портфелей под годовые выплаты уже началось", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.